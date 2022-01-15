Шторм устроил "ёлкопад" в Украине, порвал государственный флаг и баннер с Бандерой (фото, видео)
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Порывы ветра в 25 м\сек (90 км\час) выдержали не все деревья страны.
Штормовой ветер, который спрогнозировали синоптики в Украине начиная с пятницы, натворил немало неприятностей. Так, в некоторых городах Украины он свалил новогодние елки, в Харькове — порвал украинский флаг, а в Тернополе — банер Бандере.
Так, в Лубнах на Полтавщине ветром поломало дерево пополам. Удивительно, но новогодняя гирлянда не прекратила работать.
На Сумщине в Белополье елка также не достояла до Крещения, как планировалось. Очевидцы сняли момент падения.
В Александрии Кировоградской области штормовой ветер в ночь на 15 января просто снес елку — момент попал на видео.
В городе Пустомиты Львовской области новогодней красавице также не удалось справиться с сильными порывами ветра. Елка сначала накренилась, а потом упала окончательно — прямо на здание местного городского совета.
В Харькове главная елка города устояла, пострадал от шторма украинский флаг. На наивысшем флагштоке страны ветер повредил полотнище по шву. Флаг утром 15 января заменили на запасной.
В Тернополе ветер порвал баннер, посвященный Степану Бандере.
Как ранее писал "Телеграф", непогода бушевала по всей Украине. В столице она привела к ДТП из-за упавших на дорогу деревьев. Один из поваленных стволов — тополь в Святошинском районе насмерть раздавил человека в припаркованном автомобиле. В нем было два человека — пассажира увезли с травмами в больницу.