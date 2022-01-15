Укр

Шторм устроил "ёлкопад" в Украине, порвал государственный флаг и баннер с Бандерой (фото, видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Елки падали и на западе, и на севере Новость обновлена 15 января 2022, 10:49
Елки падали и на западе, и на севере

Порывы ветра в 25 м\сек (90 км\час) выдержали не все деревья страны.

Штормовой ветер, который спрогнозировали синоптики в Украине начиная с пятницы, натворил немало неприятностей. Так, в некоторых городах Украины он свалил новогодние елки, в Харькове — порвал украинский флаг, а в Тернополе — банер Бандере.

Так, в Лубнах на Полтавщине ветром поломало дерево пополам. Удивительно, но новогодняя гирлянда не прекратила работать.

Сломалась елка в Лубнах
Сломалась елка в Лубнах

На Сумщине в Белополье елка также не достояла до Крещения, как планировалось. Очевидцы сняли момент падения.

В Александрии Кировоградской области штормовой ветер в ночь на 15 января просто снес елку — момент попал на видео.

Падает елка
Упавшая ель в Александрии
Упавшая ель в Александрии

В городе Пустомиты Львовской области новогодней красавице также не удалось справиться с сильными порывами ветра. Елка сначала накренилась, а потом упала окончательно — прямо на здание местного городского совета.

Ель в Пустомитах попала в горсовет
Ель в Пустомитах попала в горсовет

В Харькове главная елка города устояла, пострадал от шторма украинский флаг. На наивысшем флагштоке страны ветер повредил полотнище по шву. Флаг утром 15 января заменили на запасной.

В Тернополе ветер порвал баннер, посвященный Степану Бандере.

Баннер повесили в честь годовщины рождения
Баннер повесили в честь годовщины рождения

Как ранее писал "Телеграф", непогода бушевала по всей Украине. В столице она привела к ДТП из-за упавших на дорогу деревьев. Один из поваленных стволов — тополь в Святошинском районе насмерть раздавил человека в припаркованном автомобиле. В нем было два человека — пассажира увезли с травмами в больницу.

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#Украина #Погода #Ветер #Елки
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