Под Киевом шторм повалил дерево и вызвал аварию – пострадавший в тяжелом состоянии (эксклюзивные фото)

Одного из водителей госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии

В пятницу, 14 января, на автодороге недалеко от Киева из-за непогоды произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим.

Как сообщил корреспондент "Телеграфа", которому удалось побывать на месте трагедии, на трассе из Вышгорода в Дубечню сильный порыв ветра свалил дерево, упавшее на проезжую часть.

Карта с отметкой места аварии

Предварительно известно, что автомобиль "Рено" двигался из Вышгорода, когда от сильного порыва ветра на дорогу упала сосна. Водитель вышел для того, чтобы осмотреть повреждения, когда в этот момент легковушка "Фольксваген", водитель которой двигался в попутном направлении и не заметил препятствие из-за плохой видимости на дороге, наехал на дерево. В результате это же дерево и травмировало водителя "Рено".

ДТП на автодороге в Киевском районе

Как сообщается, травмы оказались достаточно серьезными. Мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в медицинское учреждение.

Изуродованное в результате ДТП транспортное средство

Согласно информации, которую предоставили представители правоохранительных органов, кроме мощных порывов ветра, шел сильный снег, поэтому вполне возможно, что из-за плохой видимости на трассе и произошло это ДТП.

В результате аварии один из водителей получил серьезные травмы

Обстоятельства происшествия выясняются.

Пострадавший находится в медучреждении под пристальным наблюдением медиков

Также отметим, что по неподтвержденным данным у потерпевшего травматическая ампутация ноги. Сейчас информация по его состоянию здоровья устанавливается.

Информация о состоянии здоровья потерпевшего устанавливается

Автомобили-участники аварии получили значительные механические повреждения

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф".

Ранее "Телеграф" сообщал, как в столице непогода унесла жизнь водителя легкового автомобиля: дерево упало на капот припаркованного транспортного средства и буквально раздавило насмерть человека, находившегося в этот момент в салоне авто.