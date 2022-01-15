Под Киевом шторм повалил дерево и вызвал аварию – пострадавший в тяжелом состоянии (эксклюзивные фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 151
Одного из водителей госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии
В пятницу, 14 января, на автодороге недалеко от Киева из-за непогоды произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим.
Как сообщил корреспондент "Телеграфа", которому удалось побывать на месте трагедии, на трассе из Вышгорода в Дубечню сильный порыв ветра свалил дерево, упавшее на проезжую часть.
Предварительно известно, что автомобиль "Рено" двигался из Вышгорода, когда от сильного порыва ветра на дорогу упала сосна. Водитель вышел для того, чтобы осмотреть повреждения, когда в этот момент легковушка "Фольксваген", водитель которой двигался в попутном направлении и не заметил препятствие из-за плохой видимости на дороге, наехал на дерево. В результате это же дерево и травмировало водителя "Рено".
Как сообщается, травмы оказались достаточно серьезными. Мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в медицинское учреждение.
Согласно информации, которую предоставили представители правоохранительных органов, кроме мощных порывов ветра, шел сильный снег, поэтому вполне возможно, что из-за плохой видимости на трассе и произошло это ДТП.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Также отметим, что по неподтвержденным данным у потерпевшего травматическая ампутация ноги. Сейчас информация по его состоянию здоровья устанавливается.
Фото: Василий Мозговой, "Телеграф".
Ранее "Телеграф" сообщал, как в столице непогода унесла жизнь водителя легкового автомобиля: дерево упало на капот припаркованного транспортного средства и буквально раздавило насмерть человека, находившегося в этот момент в салоне авто.
- Дата публикации
-
- Категория
-