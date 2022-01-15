В Киеве тополь насмерть раздавил человека, еще один попал в больницу: эксклюзивные фото и видео

Спасатели убирали дерево автокраном.

Сильный порывы ветра не только оставили часть Украины без света, но и привели к гибели человека в Киеве — дерево упало на припаркованный автомобиль Peugeot.

Дерево погребло под собой авто

Дерево придавило малолитражку с пассажирами

Над спасением пострадавших работали множество спасателей

Как сообщал корреспондент "Телеграфа" с места событий, на улице Верховинная, 35 в Святошинском районе столицы — упал большой тополь. Своим стволом он повредил больше десяти припаркованных автомобилей.

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В одной из машин, очутившихся под огромным стволом, были люди. В малолитражке Peugeot находились водитель и пассажир. Водитель погиб на месте, медикам не удалось ему помочь, а пассажира доставили в больницу с травмами.

Тополь раздавил малолитражку Одного человека спасти не удалось

На месте работали спасатели, полиция. Чтобы убрать дерево и ликвидировать последствия стихии понадобился автокран. Тополь распилили на части. Движение по улице Верховинной было перекрыто.

Тополь поднимали краном Тополь распилили на части Автокран поднял упавший тополь в Киеве

Кроме случая гибели человека в Киеве зафиксировали многочисленные падения деревьев, повреждения конструкций, проблемы с рекламными щитами.

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"

Как ранее писал "Телеграф", штормовой ветер в Украину пришел вместе с потеплением. В выходные ожидается плюсовая погода и без осадков.