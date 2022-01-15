Укр

В Киеве тополь насмерть раздавил человека, еще один попал в больницу: эксклюзивные фото и видео

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Тополь смял автомобиль Новость обновлена 15 января 2022, 07:49
Тополь смял автомобиль

Спасатели убирали дерево автокраном.

Сильный порывы ветра не только оставили часть Украины без света, но и привели к гибели человека в Киеве — дерево упало на припаркованный автомобиль Peugeot.

Дерево погребло под собой авто
Дерево погребло под собой авто
Дерево придавило малолитражку с пассажирами
Дерево придавило малолитражку с пассажирами
Над спасением пострадавших работали множество спасателей

Как сообщал корреспондент "Телеграфа" с места событий, на улице Верховинная, 35 в Святошинском районе столицы — упал большой тополь. Своим стволом он повредил больше десяти припаркованных автомобилей.

Тополь накрыл собой несколько авто
Тополь накрыл собой несколько авто
Часть машин - серьезно повреждена
Часть машин - серьезно повреждена
Падение тополя в Киеве - погиб человек
Падение тополя в Киеве - погиб человек
Дерево упало на машины
Дерево упало на машины
Последствия падения дерева
Последствия падения дерева
Авто сильно повреждены
Авто сильно повреждены

В одной из машин, очутившихся под огромным стволом, были люди. В малолитражке Peugeot находились водитель и пассажир. Водитель погиб на месте, медикам не удалось ему помочь, а пассажира доставили в больницу с травмами.

Тополь раздавил малолитражку
Тополь раздавил малолитражку
Одного человека спасти не удалось
Одного человека спасти не удалось

На месте работали спасатели, полиция. Чтобы убрать дерево и ликвидировать последствия стихии понадобился автокран. Тополь распилили на части. Движение по улице Верховинной было перекрыто.

Тополь поднимали краном
Тополь поднимали краном
Тополь распилили на части
Тополь распилили на части
Автокран поднял упавший тополь в Киеве
Автокран поднял упавший тополь в Киеве

Кроме случая гибели человека в Киеве зафиксировали многочисленные падения деревьев, повреждения конструкций, проблемы с рекламными щитами.

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"

Как ранее писал "Телеграф", штормовой ветер в Украину пришел вместе с потеплением. В выходные ожидается плюсовая погода и без осадков.

Теги:
#Киев #Падение #Ветер #Гибель #Дерево
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