У Києві тополя на смерть розчавила людину, ще одна потрапила до лікарні: ексклюзивні фото та відео
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Рятувальники прибирали дерево автокраном.
Сильні пориви вітру не лише залишили частину України без світла, а й призвели до загибелі людини у Києві – дерево впало на припаркований автомобіль Peugeot.
Як повідомляв кореспондент "Телеграфа" з місця подій, на вулиці Верховинна, 35 у Святошинському районі столиці — впала велика тополя. Своїм стволом вона пошкодив понад десять припаркованих автомобілів.
В одній із машин, що опинилися під величезним стволом, були люди. У малолітражці Peugeot знаходилися водій та пасажир. Водій загинув на місці, медикам не вдалося допомогти, а пасажира доправили до лікарні з травмами.
На місці працювали рятувальники, поліція. Щоб прибрати дерево та ліквідувати наслідки стихії, знадобився автокран. Тополю розпиляли на частини. Рух вулицею Верховинною було перекрито.
Окрім випадку загибелі людини у Києві зафіксували численні падіння дерев, пошкодження конструкцій, проблеми з рекламними щитами.
Фото: Василь Мозговий, "Телеграф"
Як раніше писав "Телеграф", штормовий вітер в Україну прийшов разом із потеплінням. У вихідні очікується плюсова погода та без опадів.
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