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У Києві тополя на смерть розчавила людину, ще одна потрапила до лікарні: ексклюзивні фото та відео

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Тополя зім’яла автомобіль Новина оновлена 15 січня 2022, 07:49
Тополя зім’яла автомобіль

Рятувальники прибирали дерево автокраном.

Сильні пориви вітру не лише залишили частину України без світла, а й призвели до загибелі людини у Києві – дерево впало на припаркований автомобіль Peugeot.

Дерево поховало під собою авто
Дерево поховало під собою авто
Дерево придавило малолітражку з пасажирами
Дерево придавило малолітражку з пасажирами
Над порятунком постраждалих працювало безліч рятувальників

Як повідомляв кореспондент "Телеграфа" з місця подій, на вулиці Верховинна, 35 у Святошинському районі столиці — впала велика тополя. Своїм стволом вона пошкодив понад десять припаркованих автомобілів.

Тополя накрила собою кілька авто
Тополя накрила собою кілька авто
Частина машин – серйозно пошкоджена
Частина машин – серйозно пошкоджена
Падіння тополі в Києві — загинула людина
Падіння тополі в Києві — загинула людина
Дерево впало на машини
Дерево впало на машини
Наслідки падіння дерева
Наслідки падіння дерева
Авто сильно пошкоджено
Авто сильно пошкоджено

В одній із машин, що опинилися під величезним стволом, були люди. У малолітражці Peugeot знаходилися водій та пасажир. Водій загинув на місці, медикам не вдалося допомогти, а пасажира доправили до лікарні з травмами.

Тополя розчавила малолітражку
Тополя розчавила малолітражку
Одну людину врятувати не вдалося
Одну людину врятувати не вдалося

На місці працювали рятувальники, поліція. Щоб прибрати дерево та ліквідувати наслідки стихії, знадобився автокран. Тополю розпиляли на частини. Рух вулицею Верховинною було перекрито.

Тополю піднімали краном
Тополю піднімали краном
Тополю розпиляли на частини
Тополю розпиляли на частини
Автокран підняв тополю, що впала
Автокран підняв тополю, що впала

Окрім випадку загибелі людини у Києві зафіксували численні падіння дерев, пошкодження конструкцій, проблеми з рекламними щитами.

Фото: Василь Мозговий, "Телеграф"

Як раніше писав "Телеграф", штормовий вітер в Україну прийшов разом із потеплінням. У вихідні очікується плюсова погода та без опадів.

Теги:
#Київ #Падіння #Вітер #Загибель #Дерево
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