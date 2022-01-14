Синоптики обіцяють українцям "безжальну" погоду: свіжий прогноз на вихідні

Синоптики повідомляють про сильний штормовий вітер і закликають бути обережними

В Україні з 14 січня пануватиме теплий циклон, який, окрім підвищення температури повітря та ожеледиці, принесе опади та шквальний вітер.

За повідомленням синоптикині Наталки Діденко, пориви вітру в українських регіонах у п'ятницю досягатимуть від 15 до 25 метрів за секунду, а подекуди навіть до 28 метрів за секунду.

14 січня в Україні очікуються незначні опади у вигляді мокрого снігу, подекуди дощ. На дорогах сильна ожеледиця.

Температура повітря вночі та на заході та півночі від -3 до 0 вночі, від +1 до +4 градусів удень. На решті території — +3…-9 градусів вночі, удень — до +5 градусів тепла.

Фахівці українського гідрометцентру зазначають, що у суботу, 15 січня, у східних та північно-східних регіонах, а також на території Карпат ймовірний невеликий сніг, подекуди з хуртовинами. Решта областей — без опадів.

На автошляхах усюди, окрім півдня, сильна ожеледиця.

Вітер буде північно-західним, від 7 до 12 м/с, подекуди із поривами до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі -1…-6 градусів морозу, удень — від -3 до +2° тепла. У південних областях буде тепліше — 0…+5 градусів. У Карпатах вночі -5…-10 градусів, удень — -1-…-6 градусів морозу.

Прогноз погоди на 15 січня

У неділю, 16 січня, практично у всіх регіонах країни передбачається хмарна, але тепла погода. На півдні — сонячно. Опадів синоптики не прогнозують.

Температура повітря у північних областях прогріється до +1 градусу тепла, вночі буде прохолодніше — до -4 градусів. На сході вдень очікується від 0 до -1 градусу, вночі від -3 до — -4 градусів морозу. Жителям західних регіонів обіцяють 0…+1 градус у денну пору, та до -7 градусів вночі. На півдні — 0…+1 вдень, і до -1 градусу вночі.

Прогноз погоди на 16 січня

Раніше "Телеграф" повідомляв, як негода панувала в кількох українських містах. Сильні пориви вітру валили дерева та стовпи з лініями електропередач у столиці, Херсоні, Сумах та Тернополі. В результаті надзвичайних подій є кілька постраждалих.