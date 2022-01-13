В Украине резко поменяется погода: синоптики объявили штормовое предупреждение
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Потепление будет сопровождаться сильным ветром и осадками.
Синоптики предупредили жителей Киева и области о резком изменении погодных условий. Так из-за потепления в период 14-15 января в регионе ожидаются штормовые порывы ветра, а также гололед на дорогах.
Об этом проинформировала пресс-служба Укргидрометцентра.
"14-15 января порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах гололед. I уровень опасности, желтый", — сказано в сообщении.
При этом отмечается, что 14 января скорость ветра может достигать 25 метров в секунду. Синоптики отмечают, что это чревато сложностями для компаний энергетической отрасли, а также возможным ограничениями движения на дорогах и улицах.
Стоит отметить, что согласно прогнозу, 14 января температура воздуха по всей Украине поднимется выше ноля. Так в Киеве днем ожидается +1…+3 градуса, а на Юге страны и вовсе можно ждать +3…+5 градусов.
Однако вместе с потеплением в Украину придут осадки в виде мокрого снега и дождя
15 января осадки ожидаются лишь в Восточных и Северных регионах, а температура воздуха вновь опустится к значениям -1…+1 градус.
Как сообщалось ранее, причиной столь резкой перемены погодных условия является циклон Elsa, который принесет осадки и тепло в Восточную и Северную Европу.
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