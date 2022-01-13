В Украине резко поменяется погода: синоптики объявили штормовое предупреждение

Потепление будет сопровождаться сильным ветром и осадками.

Синоптики предупредили жителей Киева и области о резком изменении погодных условий. Так из-за потепления в период 14-15 января в регионе ожидаются штормовые порывы ветра, а также гололед на дорогах.

Об этом проинформировала пресс-служба Укргидрометцентра.

"14-15 января порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах гололед. I уровень опасности, желтый", — сказано в сообщении.

При этом отмечается, что 14 января скорость ветра может достигать 25 метров в секунду. Синоптики отмечают, что это чревато сложностями для компаний энергетической отрасли, а также возможным ограничениями движения на дорогах и улицах.

Стоит отметить, что согласно прогнозу, 14 января температура воздуха по всей Украине поднимется выше ноля. Так в Киеве днем ожидается +1…+3 градуса, а на Юге страны и вовсе можно ждать +3…+5 градусов.

Однако вместе с потеплением в Украину придут осадки в виде мокрого снега и дождя

Погода на 14 января

15 января осадки ожидаются лишь в Восточных и Северных регионах, а температура воздуха вновь опустится к значениям -1…+1 градус.

Погода на 15 января

Как сообщалось ранее, причиной столь резкой перемены погодных условия является циклон Elsa, который принесет осадки и тепло в Восточную и Северную Европу.