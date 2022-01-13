Рус

В Україні різко зміниться погода: синоптики оголосили штормове попередження

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
125
Українцям варто готуватися до негоди Новина оновлена 13 січня 2022, 17:56
Українцям варто готуватися до негоди

Потепління супроводжуватиметься сильним вітром та опадами.

Синоптики попередили жителів Києва та області про різку зміну погодних умов. Так, через потепління в період 14-15 січня в регіоні очікуються штормові пориви вітру, а також ожеледиця на дорогах.

Про це проінформувала пресслужба Укргідрометцентру.

"14-15 січня пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах ожеледиця. I рівень небезпеки, жовтий", — сказано в повідомленні.

При цьому зазначається, що 14 січня швидкість вітру може досягати 25 метрів за секунду. Синоптики відзначають, що це може спричинити труднощі для компаній енергетичної галузі, а також можливі обмеження руху на дорогах і вулицях.

Варто зазначити, що згідно з прогнозом, 14 січня температура повітря по всій Україні підніметься вище за нуль. Так у Києві вдень очікується +1…+3 градуси, а на Півдні країни взагалі можна чекати +3…+5 градусів.

Проте разом із потеплінням в Україну прийдуть опади у вигляді мокрого снігу та дощу.

Погода на 14 січня
Погода на 14 січня

15 січня опади очікуються лише у Східних та Північних регіонах, а температура повітря знову опуститься до значень -1…+1 градус.

Погода на 15 січня
Погода на 15 січня

Як повідомлялося раніше, причиною такої різкої зміни погодних умов є циклон Elsa, який принесе опади та тепло до Східної та Північної Європи.

Теги:
#Київ #Погода #Штормове попередження
Влада подає продуктові картки як спробу нівелювати наслідки подорожчань
Споживач
"Введення продуктових карток має дві мети", — який сюрприз влада готує українцям
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Влада подає продуктові картки як спробу нівелювати наслідки подорожчань
"Введення продуктових карток має дві мети", — який сюрприз влада готує українцям
Дата публікації
Категорія
Засідання Постійної Ради ОБСЄ 13 січня
"Шлях в нікуди" для України та ризик великої війни: головні заяви дипломатів у зв’язку з агресією Кремля
Дата публікації
Категорія
Супутник до відправлення з України
США запустили до космосу український супутник (відео)
Дата публікації
Категорія
Поки що у пріоритетах Кремля залишається дипломатія
Путіну запропонували "покласти край" питанню з Україною і говорять про важкий сценарій: що відомо
Дата публікації
Категорія
Промисловість підіймає ціни на товари
На українців чекають рекордні подорожчання: чому 2022-й стане роком тотального зростання цін