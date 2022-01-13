В Україні різко зміниться погода: синоптики оголосили штормове попередження

Потепління супроводжуватиметься сильним вітром та опадами.

Синоптики попередили жителів Києва та області про різку зміну погодних умов. Так, через потепління в період 14-15 січня в регіоні очікуються штормові пориви вітру, а також ожеледиця на дорогах.

Про це проінформувала пресслужба Укргідрометцентру.

"14-15 січня пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах ожеледиця. I рівень небезпеки, жовтий", — сказано в повідомленні.

При цьому зазначається, що 14 січня швидкість вітру може досягати 25 метрів за секунду. Синоптики відзначають, що це може спричинити труднощі для компаній енергетичної галузі, а також можливі обмеження руху на дорогах і вулицях.

Варто зазначити, що згідно з прогнозом, 14 січня температура повітря по всій Україні підніметься вище за нуль. Так у Києві вдень очікується +1…+3 градуси, а на Півдні країни взагалі можна чекати +3…+5 градусів.

Проте разом із потеплінням в Україну прийдуть опади у вигляді мокрого снігу та дощу.

Погода на 14 січня

15 січня опади очікуються лише у Східних та Північних регіонах, а температура повітря знову опуститься до значень -1…+1 градус.

Погода на 15 січня

Як повідомлялося раніше, причиною такої різкої зміни погодних умов є циклон Elsa, який принесе опади та тепло до Східної та Північної Європи.