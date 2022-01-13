Циклон Elsa різко змінить погоду в Україні: синоптик розповів, на скільки днів затримається тепло

Найближчими днями чекати морозу не варто

В Україну зайде циклон, який принесе потепління до плюсових значень температури у всі області.

Детальніше про погоду найближчими днями у коментарі "Телеграфу" розповів синоптик Ігор Кібальчич.

Коли і на скільки градусів потеплішає в Україні

За словами експерта, погодні процеси в найближчі кілька днів відрізнятимуться динамічною активністю та мінливим характером. Так, в останні кілька днів в Україні встановилася холодна погода за рахунок вторгнення холодного арктичного повітря з півночі, але вже вдень 13 січня і протягом 14 січня очікуються значні погодні зміни. Морози до 15-20 градусів змінить "плюс".

Як пояснює Кібальчич, східною частиною Європи пройде глибокий циклон, що охоплює територію близько 1000 кілометрів.

"Таке велике баричне утворення за типом пірнаючого зазвичай виникає, коли поширюються повітряні маси з півночі або північного заходу. Саме такий циклон визначатиме погодні умови в Україні в п’ятницю, суботу та неділю", — розповів синоптик.

Карта поширення циклону Elsa

Так, у період 14-16 січня в Україні очікується різке потепління. Як прогнозує синоптик, у п’ятницю вдень по всій території України температура сягне від 0 до +5 градусів.

Які опади накриють Україну

Поряд із коливаннями температури, додає метеоролог, очікується випадання опадів. Спочатку це буде сніг, який потім перейде у мокрий сніг і невеликий дощ. Синоптик пояснює: температури підвищуватимуться, тому й опади поступово переходитимуть у рідку фазу.

Крім того, у четвер вдень, протягом п’ятниці та суботи по всій території країни буде дуже вітряно. За рахунок значної динамічної активності погоди очікується посилення вітру західного та північно-західного напрямку до 15-20 метрів за секунду. А місцями у п’ятницю, 14 січня, та суботу, 15 січня, можливі пориви до 22-24 метрів за секунду.

Коли в Україні знову похолодає

У неділю, 16 січня, температура повітря знову піде на зниження: стовпчики термометрів досягатимуть у середньому 2-7 градусів морозу. Опади, тим часом, поступово припиняться.

Також Кібальчич зазначив, що на початку наступного тижня в Україні переважатиме помірно морозна погода. На північному заході країни можливий сніг і мокрий сніг.

Синоптик наголосив, що на дорогах по всій країні найближчими днями зберігатиметься ожеледиця, тому потрібно бути обережними. А також намагайтеся уникнути неприємних наслідків у зв’язку з сильним вітром.

Зазначимо, що різка зміна погоди супроводжуватиметься коливаннями атмосферного тиску, що може вплинути на самопочуття метеозалежних людей.

Як повідомляв раніше "Телеграф", 14 січня, на Василя, стовпчики термометрів піднімуться у більшості регіонів України. Як свідчать карти, найтепліше буде у Києві й Одесі