В Україні різко зміниться погода: синоптики повідомили, коли

Синоптики розповіли, якою буде погода на тижні

В Україні потужний мороз зміниться різким потеплінням. Вже найближчими днями арктичний холод замінить атлантичне тепло, що спровокує значне підвищення температури повітря та збільшення опадів.

Як повідомляє українська синоптикиня Наталка Діденко, у четвер, 13 січня, в більшості регіонів температура повітря складатиме -4…-9 градусів морозу. Потепління прийде в країну с заходу, де в цей день очікується від -3 градусів морозу до 2 градусів тепла.

Вже вдень 14 січня, на Василя, температура підвищиться в більшості українських областей.

При цьому фахівчиня зауважила, що разом із потеплінням країну накриє потужний поривчастий, подекуди штормовий вітер.

Карта поширення повітряних мас

Вказану інформацію підтверджують й фахівці порталу Sinoptik.ua. Синоптики зазначають, що у п'ятницю, 14 січня, у центрі, на сході, а також у південних регіонах удень очікується невеликий мокрий сніг, на заході з дощем. На дорогах можлива сильна ожеледиця.

Вітер очікується північно-західний із поривами до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі -2…-7 градусів морозу, на сході країни і в Карпатах -8…-13 градусів морозу, на заході від -2 градусів морозу до +1 градусу тепла. При цьому вдень значно тепліше — від -3 градусів морозу до +3 градусів тепла.

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Як повідомляє український гідрометцентр, у суботу, 15 січня, у північних областях очікується вдень до -1…+1 градуса, вночі — до -3 градусів. На сході +2 градусів, уночі холодніше — -1…-2 градуси морозу. На заході в цей день прогнозують до -5 градусів морозу в нічний час та до +2 тепла удень. На жителів півдня очікує до +5 тепла вдень та від -1 до +1 градуса вночі.

Прогноз погоди на 15 січня

В останній день тижня, 16 січня, майже у всіх областях країни очікується сонячна погода.

На півночі температура повітря прогріється до +1 градусів тепла, вночі впаде до -6 градусів. На сході вдень синоптики прогнозують від 0 до -2 градусів, а вночі – від -3 до – 7 градусів морозу. На заході — 0…+2 вдень, уночі до -7 градусів морозу. На півдні тепліше -1…+2 вдень та від -1 до -3 градусів уночі.

Прогноз погоди на 16 січня

Раніше "Телеграф" повідомляв, як в українських містах потужний вітер масово валив дерева. У Києві, Херсоні, Сумах та Тернополі стволи пошкодили дроти або порушили рух транспорту.