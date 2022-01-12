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Морози в Україні різко зміняться теплом та сонцем: кому пощастить найбільше

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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В Україну знову йде потепління Новина оновлена 12 січня 2022, 11:48
В Україну знову йде потепління

На жителів українських областей знову очікують різкі перепади погоди

Україну накрили тріскучі морози, які вже завтра раптово зміняться потеплінням та відлигою.

Інформацію щодо різкої зміни погодних умов в українських регіонах оприлюднили синоптики українського гідрометцентру.

За повідомленням фахівців, вже 14 січня температурні стовпчики у денні години піднімуться від 3 градусів морозу до 4 градусів тепла.

На сході очікуються опаді у вигляді снігу. Температура повітря удень коливатиметься від 0 до -3 градусів, уночі буде прохолодніше — від -5 до -12 градусів. На півночі удень — -1…+1, вночі — до -7 градусів морозу. У західних областях вдень температура повітря не підійматиметься вище 0, а вночі змінюватиметься від -1 до -6 градусів. На півдні сонячно і тепло — до -6 градусів уночі, від 0 до +3 вдень.

Прогноз погоди на 14 січня
Прогноз погоди на 14 січня

У суботу, 15 січня, на жителів північних областей країни очікує підвищення температури повітря вдень до -1…+1 градусу, вночі — до -3 градусів. На сході також потеплішає до +2 градусів удень, вночі трошки прохолодніше — -1…-2 градуси морозу. У західних регіонах в перший вихідний буде прохолодніше — там температура повітря вночі опуститься до -5 градусів, а вдень навпаки підніметься до +2 тепла. На півдні очікується до +5 тепла вдень і від -1 до +1 градусу вночі.

Прогноз погоди на 16 січня
Прогноз погоди на 16 січня

У неділю, 16 січня, майже у всіх регіонах, окрім східних, очікується сонячна погода. На півночі температурні стовпчики підвищаться вдень до +1 градусу тепла, вночі впадуть до -6 градусів. На сході буде прохолодніше — вдень синоптики прогнозують від 0 до -2 градусів, а вночі — від -3 до — 7 градусів морозу. У західних областях — 0..+2 удень, вночі температура повітря впаде до -7 градусів морозу. На півдні буде тепліше -1 … +2 вдень і від -1 до -3 градусів вночі.

Прогноз погоди на 16 січня
Прогноз погоди на 16 січня

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Маріуполі через погіршення погодних умов впала головна ялинка міста. Дерево повалив порив сильного вітру, в результаті чого новорічний настрій у містян було зіпсовано.

Теги:
#Погода #Укргідрометцентр #Синоптики #Прогноз погоди
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