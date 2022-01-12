Морози в Україні різко зміняться теплом та сонцем: кому пощастить найбільше

На жителів українських областей знову очікують різкі перепади погоди

Україну накрили тріскучі морози, які вже завтра раптово зміняться потеплінням та відлигою.

Інформацію щодо різкої зміни погодних умов в українських регіонах оприлюднили синоптики українського гідрометцентру.

За повідомленням фахівців, вже 14 січня температурні стовпчики у денні години піднімуться від 3 градусів морозу до 4 градусів тепла.

На сході очікуються опаді у вигляді снігу. Температура повітря удень коливатиметься від 0 до -3 градусів, уночі буде прохолодніше — від -5 до -12 градусів. На півночі удень — -1…+1, вночі — до -7 градусів морозу. У західних областях вдень температура повітря не підійматиметься вище 0, а вночі змінюватиметься від -1 до -6 градусів. На півдні сонячно і тепло — до -6 градусів уночі, від 0 до +3 вдень.

Прогноз погоди на 14 січня

У суботу, 15 січня, на жителів північних областей країни очікує підвищення температури повітря вдень до -1…+1 градусу, вночі — до -3 градусів. На сході також потеплішає до +2 градусів удень, вночі трошки прохолодніше — -1…-2 градуси морозу. У західних регіонах в перший вихідний буде прохолодніше — там температура повітря вночі опуститься до -5 градусів, а вдень навпаки підніметься до +2 тепла. На півдні очікується до +5 тепла вдень і від -1 до +1 градусу вночі.

Прогноз погоди на 16 січня

У неділю, 16 січня, майже у всіх регіонах, окрім східних, очікується сонячна погода. На півночі температурні стовпчики підвищаться вдень до +1 градусу тепла, вночі впадуть до -6 градусів. На сході буде прохолодніше — вдень синоптики прогнозують від 0 до -2 градусів, а вночі — від -3 до — 7 градусів морозу. У західних областях — 0..+2 удень, вночі температура повітря впаде до -7 градусів морозу. На півдні буде тепліше -1 … +2 вдень і від -1 до -3 градусів вночі.

Прогноз погоди на 16 січня

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Маріуполі через погіршення погодних умов впала головна ялинка міста. Дерево повалив порив сильного вітру, в результаті чого новорічний настрій у містян було зіпсовано.