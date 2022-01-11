Разом із морозами прийде і сніжок: які області України засипле найближчими днями

Без опадів залишаться лише кілька південних областей

До кінця цього тижня погода здивує майже всіх українців не лише поверненням справжніх зимових морозів, а й снігопадами.

У найближчий день опади будуть практично по всій території України, повідомляє "Телеграф" з посиланням на дані Weather.com.

Київ, Черкаси, Чернігів, Житомир, Рівне та Вінницю ближче до кінця тижня чекає сніг із крижаним дощем.

Погода в Києві до кінця тижня

Прогноз погоди у Черкасах

Прогноз погоди у Чернігові

Прогноз погоди у Житомирі

Прогноз погоди у Рівному

Прогноз погоди у Вінниці

Крім того, на сніг та проливний дощ очікують і західні області України, зокрема, 13-15 числа будуть опади у Львові, Івано-Франківську, Тернополі. В Ужгороді хороші снігопади обіцяють з 13 січня до кінця тижня.

Прогноз погоди у Львові

Прогноз погоди у Івано-Франківську

Прогноз погоди у Тернополі

Прогноз погоди у Ужгороді

Багато снігу чекає на Суми з четверга, 13 січня. Трохи припорошить і Харків з Полтавою.

Прогноз погоди у Сумах

Прогноз погоди у Харкові

Прогноз погоди у Полтаві

Трохи опадів чекає на центральну та південну частину України — згідно з прогнозами синоптиків, у Дніпрі, Запоріжжі та Одесі сніг може піти лише у п’ятницю, 14 січня.

Прогноз погоди у Дніпрі

Прогноз погоди у Запоріжжі

Прогноз погоди у Одесі

Як повідомляв "Телеграф", у деяких регіонах України найближчими днями похолодає до -20 градусів Цельсія.