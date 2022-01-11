Разом із морозами прийде і сніжок: які області України засипле найближчими днями
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Без опадів залишаться лише кілька південних областей
До кінця цього тижня погода здивує майже всіх українців не лише поверненням справжніх зимових морозів, а й снігопадами.
У найближчий день опади будуть практично по всій території України, повідомляє "Телеграф" з посиланням на дані Weather.com.
Київ, Черкаси, Чернігів, Житомир, Рівне та Вінницю ближче до кінця тижня чекає сніг із крижаним дощем.
Крім того, на сніг та проливний дощ очікують і західні області України, зокрема, 13-15 числа будуть опади у Львові, Івано-Франківську, Тернополі. В Ужгороді хороші снігопади обіцяють з 13 січня до кінця тижня.
Багато снігу чекає на Суми з четверга, 13 січня. Трохи припорошить і Харків з Полтавою.
Трохи опадів чекає на центральну та південну частину України — згідно з прогнозами синоптиків, у Дніпрі, Запоріжжі та Одесі сніг може піти лише у п’ятницю, 14 січня.
Як повідомляв "Телеграф", у деяких регіонах України найближчими днями похолодає до -20 градусів Цельсія.
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