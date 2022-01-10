Україну на тижні накриє мороз до -18°C та крижаний дощ: кому не пощастить найбільше

На зміну холоду швидко прийде тепло, яке супроводжують мокрий сніг та дощ

Не встигли українці оговтатися від рясних снігопадів, що зачепили частину регіонів, та спричинених ними величезних автомобільних заторів, як погода готує нам новий виклик. Вже 11-12 січня в окремих регіонах України різко вдарять морози — подекуди до -11°С.

Такими прогнозами ділиться профільний сайт The Weather Channel.

Варто зазначити, що десь стовпчики термометра за добу опустяться відразу на мінімум десять градусів. Втім, це не завадить вже за пару днів повернутися теплу, яке супроводжуватимуть рясні опади.

Яким же регіонам не пощастило?

Суми. Найхолодніше буде, що прогнозовано, на півночі країни. На Сумщині 12 січня слід очікувати до мінус 18 градусів за Цельсієм. При цьому ще через добу морози стануть трохи м’якшими, а вже п’ятницю, 14 січня, місцеві жителі зустрінуть за нульової температури.

Погода в Сумах

Чернігів. У цьому регіоні також очікуються дуже низькі температури – до -17°С. Подібною є і загальна картина: похолодання вистачить лише на кілька діб, після чого термометри покажуть від 1 до 3 градусів морозу.

Погода в Чернігові

Харків, Полтава, Житомир. Відразу три області залишаться із "морозною позначкою" на рівні мінус 16 градусів. При цьому потепління тут прийде разом із дощем, мокрим снігом, а де-не-де навіть крижаним дощем. Зазначимо, що на Харівщині та Житомирщині понад десять градусів морозу слід очікувати упродовж одразу двох днів.

Погода в Полтаві

Погода в Харкові

Погода в Житомирі

Рівне, Черкаси, Київ. Жителям цих регіонів слід готуватися до зниження температури до -15°С максимум. Зрозуміло, що відчуватиметься це набагато холодніше, проте поки синоптики більш значного похолодання не обіцяють. Та й протримаються морози не довго.

Погода у Києві

Погода в Рівному

Погода в Черкасах

Одеса. На тлі перерахованих вище температур показник -11°С виглядає практично смішно, проте для жителів півдня це дійсно дуже холодно. Втім, і одесити надто довго мерзнути не будуть — прийде тепло вже 14 січня.

Погода в Одесі

Зазначимо, що така погода раніше підтверджувалася й Українським гідрометцентром, правда, зниження температури анонсувалося як дещо лагідніше.

Такі припущення висловлював і синоптик Ігор Кібальчич, який спеціально для "Телеграфа" зробив прогноз на весь січень 2022 року.