Морози посиляться до мінус 10: синоптики уточнили прогноз погоди на найближчий тиждень

Похолодання буде різким, але короткочасним.

Зима в Україні видалася дуже теплою і попри окремі епізоди сильних морозів, більшу частину часу температура повітря утримувалася в районі нуля. Однак, як вважають синоптики, січень стабільною погодою похвалитися не зможе, що явно спостерігається в прогнозі на найближчий тиждень.

Як повідомляє Укргідрометцентр, кінець поточного тижня та початок наступного супроводжуватиметься теплою погодою вдень та опадами у вигляді дощу та снігу, але вночі зима нагадуватиме про себе заморозками до -7 градусів за Цельсієм.

А ось морози в країну прийдуть з 11 січня, коли температура повітря у більшості регіонів піде в мінус. Так, у більшості регіонів вдень очікується похолодання до -5, а в Сумській та Чернігівській областях до -8 градусів.

Втім, на Півдні та Сході України стовпчик термометра ще потримається в районі +1…-1 градуса.

Погода 11 січня

Туди холоди дістануться вже 12 січня. Там варто чекати на похолодання до -4 градусів. На решті територій України температура повітря впаде до -7 градусів.

Найбільші морози відчують мешканці Сумської, Харківської та Луганської областей, у середу мешканцям цих областей варто бути готовими до того, що температура повітря навіть вдень падатиме до -12 градусів.

Погода 12 січня

Втім, мабуть, це похолодання, як і попередні, довго не протримається і вже до п’ятниці, 14 січня, температура знову повернеться до району нуля.

Погода на тиждень у Києві

Як повідомлялося раніше, синоптик Ігор Кібальчич підтвердив "Телеграфу", що після Різдва до України повернуться морози, причиною яких стане холодний фронт повітря, що йде зі Скандинавських країн.