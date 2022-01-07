Морози посиляться до мінус 10: синоптики уточнили прогноз погоди на найближчий тиждень
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Похолодання буде різким, але короткочасним.
Зима в Україні видалася дуже теплою і попри окремі епізоди сильних морозів, більшу частину часу температура повітря утримувалася в районі нуля. Однак, як вважають синоптики, січень стабільною погодою похвалитися не зможе, що явно спостерігається в прогнозі на найближчий тиждень.
Як повідомляє Укргідрометцентр, кінець поточного тижня та початок наступного супроводжуватиметься теплою погодою вдень та опадами у вигляді дощу та снігу, але вночі зима нагадуватиме про себе заморозками до -7 градусів за Цельсієм.
А ось морози в країну прийдуть з 11 січня, коли температура повітря у більшості регіонів піде в мінус. Так, у більшості регіонів вдень очікується похолодання до -5, а в Сумській та Чернігівській областях до -8 градусів.
Втім, на Півдні та Сході України стовпчик термометра ще потримається в районі +1…-1 градуса.
Туди холоди дістануться вже 12 січня. Там варто чекати на похолодання до -4 градусів. На решті територій України температура повітря впаде до -7 градусів.
Найбільші морози відчують мешканці Сумської, Харківської та Луганської областей, у середу мешканцям цих областей варто бути готовими до того, що температура повітря навіть вдень падатиме до -12 градусів.
Втім, мабуть, це похолодання, як і попередні, довго не протримається і вже до п’ятниці, 14 січня, температура знову повернеться до району нуля.
Як повідомлялося раніше, синоптик Ігор Кібальчич підтвердив "Телеграфу", що після Різдва до України повернуться морози, причиною яких стане холодний фронт повітря, що йде зі Скандинавських країн.
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