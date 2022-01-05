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В Україну повернуться морози: синоптики озвучили прогноз погоди на вихідні

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Стало відомо, якою буде погоду найближчими днями Новина оновлена 05 січня 2022, 12:52
Стало відомо, якою буде погоду найближчими днями

Синоптики не радять розслаблятися, адже температурні "гойдалки" Україну покидати не поспішають

Поточний тиждень в Україні видався досить теплим. Пори те, що "за бортом" зима, вже кілька днів утримується тепла та дощова погода. При цьому вже у вихідні стовпчики термометрів швидко поповзуть униз — в країну повернуться морози, а подекуди й сніг.

Як у коментарі кореспондентові "Телеграфу" розповів синоптик Ігор Кібальчич, вже на Різдво в Україні розпочнеться похолодання.

За словами фахівця, саме у цей день країну накриє холодна повітряна маса, яка рухається з північної сторони Скандинавського півострова, що спричинить поступове зниження температури повітря у всіх українських регіонах.

Вказану інформацію підтверджують і дані, отримані з офіційного погодного сайту Sinoptik.ua.

Так, у п'ятницю, 7 січня, стовпчики термометрів в більшість частині країни удень не підійматимуться вище +2 градусів. Уночі очікується до -3 морозу. У південних регіонах України та у Криму, як зазвичай, тепліше — від 0 до +5 градусів з плюсовою позначкою.

Прогноз погоди на 7 січня
Прогноз погоди на 7 січня

Також, згідно з даними українського гідрометцентру, у суботу, 8 січня, морозна погода охопить вже більшу частину України.

Температура повітря впаде до -1…-3 градусів морозу вдень, і аж до -6…-10 вночі.

Прогноз погоди на 8 січня
Прогноз погоди на 8 січня

У неділю, 9 січня, похолодання продовжиться. У більшості українських регіонів очікується похмура зимова погода із суцільними мінусовими позначками від -4 до -10 градусів морозу, подекуди сніжитиме.

Прогноз погоди на 9 січня
Прогноз погоди на 9 січня

Раніше "Телеграф" повідомляв, що фахівці українського гідрометцентру оприлюднили прогноз погоди, на який варто очікувати жителям України у день Різдва Христового.

Теги:
#Україна #Погода #Прогноз #Синоптики #Прогноз погоди
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