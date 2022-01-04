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Погода готує сюрприз українцям на Різдво: прогноз синоптиків та карта

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Різдво в Україні буде морозним Новина оновлена 04 січня 2022, 12:38
Різдво в Україні буде морозним

Без температурного перепаду цього тижня не обійшлося

Синоптики прогнозують в Україні мінливу погоду у січні — відлига змінюватиметься морозом, а також очікується значна кількість опадів. Перший різкий температурний стрибок чекає нашу країну на Різдво.

Про це свідчать дані сайту sinoptik.ua.

Так, вже 7 січня, у Києві, Дніпрі, Харкові, Вінниці, Львові та деяких інших містах температура повітря впаде до -2 -7 градусів морозу, хоча ще у середу, 5 січня, у вказаних містах буде від + 2 до +5 градусів тепла. Морозна погода супроводжуватиметься туманом та місцями сильними поривами вітру.

За даними "Укргідрометцентру", суттєвих опадів на Різдво по всій території України не буде, але й на сонячну погоду очікувати не варто. У всіх регіонах країни буде хмарно.

Станом на вівторок, 4 січня, в Україні погода для зими є доволі теплою. Місцями стовпчики термометрів показують більше ніж 10 градусів вище нуля. Мова про частину західних та південних областей, де точно буде тепло ще кілька днів.

Додамо, що на Новий рік в Україні спостерігався суттєвий перепад температури. І якщо за кілька днів до 31 грудня у більшості міст падав сніг і утворився гарний сніговий покрив, то у новорічну ніч від нього практично не залишилося сліду.

Теги:
#Україна #Погода #Укргідрометцентр #Різдво #6 січня #7 січня
Різдво в Україні буде морозним
Україна
Погода готує сюрприз українцям на Різдво: прогноз синоптиків та карта
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Різдво в Україні буде морозним
Погода готує сюрприз українцям на Різдво: прогноз синоптиків та карта
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