Різка зміна погоди і сильний мороз: синоптик озвучив прогноз на січень для України

На деякі регіони України в січні чекають періоди сильного холоду

У січні 2022 року в Україні погода вередуватиме: очікуються різкі температурні перепади та велика кількість опадів. Докладніший прогноз на місяць "Телеграфу" повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

Як розповів експерт, посилаючись на найсвіжіші розрахунки прогностичних моделей, атмосферна циркуляція на території Європи у січні 2022 року визначатиметься деякими характерними рисами. Так, прогнозується розвиток малорухливого висотного субтропічного гребеня над західною акваторією Середземного моря, а також країнами західної та центральної Європи. Тоді як приземне поле тиску очікується нижче за норму з основними центрами аномалій над Східною Європою та північною частиною Атлантичного океану.

"Очікуваний тип синоптичних умов призведе до того, що в країнах Середземномор’я буде мало опадів та тепло. Основні ж шляхи циклонів проходитимуть через Британські острови, Скандинавський півострів і далі на схід через Україну та Європейську територію Росії, де опадів прогнозується підвищена кількість порівняно з січневою нормою. Тобто встановиться явно виражене західне перенесення повітряних мас", — повідомив Кібальчич.

Прогноз погоди на січень 2022 року для України

Щодо безпосередньо території України, то у зв’язку з вищевикладеною ситуацією погодні умови в січні будуть дуже мінливими. Як пояснив синоптик, це виражатиметься у різких коливаннях температури повітря, атмосферного тиску та підвищеній кількості опадів.

"Причому, опади будуть як у вигляді снігу, так і у вигляді дощу. Сніговий покрив також відчуватиме коливання за рахунок періодичних відлиг, а в південних регіонах країни та Криму його встановлення взагалі малоймовірне", — додав експерт.

Поряд із цим, очікуються часті тумани і досить багато днів із поривчастим вітром.

Середньомісячна температура повітря, за прогнозом Кібальчича, виявиться на 1-2 градуси вище за норму. Крім того, протягом місяця не виключаються короткочасні періоди сильних похолодань, особливо на Лівобережній частині України.

Прогнозоване поле температури повітря в Європі на січень 2022 року, згідно з кліматичною моделлю CFSv2

Раніше "Телеграф" повідомляв, що синоптик назвала дату різкого похолодання в Україні на початку січня 2022 року. Є ймовірність приходу суворої зими з морозами та сніговими заметами.