Новий рік із відлигою: якою буде погода в Україні цього тижня

Синоптик розповів, з якої погоди розпочнеться новий рік для українців

В Україні, де незабаром очікується спад морозів і потепління, тиждень з 27 грудня по 2 січня здивує стрибками температури та різноманітністю опадів. Як повідомляє "Телеграф", про це йдеться у прогнозі синоптика Ігоря Кібальчича на ресурсі "Метеопрог".

За його словами, найближчого тижня погода в Україні буде мінливою. Циклон принесе до нашої країни сніг і мокрий сніг, тоді як на півдні – очікуються дощові дні. Стовпчики термометрів у цей період будуть підніматися вище, ніж у попередні роки, а напередодні Нового року навіть є ймовірність відлиги.

Погода в Україні 27 грудня

У понеділок, 27 грудня, ще переважатиме "лірична" погода – з морозом і сонцем. У більшості областей буде сухо, крім Одеської, Миколаївської, Вінницької, Закарпатської та Чернівецької – там є можливість опадів у вигляді снігу, мокрого снігу. Вночі стовпчики термометрів досягатимуть -15-10 градусів, але в низинах, балках і долинах річок може бути і 20-16 градусів морозу. Вдень очікується 8-3 градусів з позначкою "мінус", на півдні — від 0 до 5 градусів морозу.

Погода в Україні 28 грудня

З вівторка, 28 грудня, синоптик попереджає про різке погіршення погоди в Україні. Посилиться вітер, можливі хуртовини та снігові замети, а на дорогах ситуація ускладниться через ожеледицю. У нічний час очікується температура повітря від -18 до -7 градусів, денний — від -2 до -7, на півдні — на кілька градусів вище.

Карта УкрГМЦ на 28.12.2021. Джерело: meteo.gov.ua

Погода в Україні 29 грудня

З середи, 29 грудня, опадів стане менше, а найсильніші снігопади можливі на Харківщині, Дніпропетровщині та Луганщині. Вночі буде від 2 до 13 градусів морозу, вдень – від 0 до -5, у Криму – до 5 градусів тепла.

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Погода в Україні 30 грудня

Четвер, 30 грудня, очікується теплішим, зі снігом і мрякою. Нічні градуси сягнуть -5-0 градусів, крім півночі Лівобережжя – там мороз до 13 градусів. Вдень же стовпчики термометрів коливатимуться близько 0 і досягнуть "плюсу", максимум можливо до +8 градусів.

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Погода в Україні 31 грудня

Останній день 2021 року, п’ятниця 31 грудня, в Україні буде досить теплим. Можуть пройти дощі, а ось сніг імовірно танутиме. Про денні та нічні опади напередодні Нового року попереджає карта Українського гідрометеорологічного центру. Очікується від -1 до +4 градусів, але у південних регіонах, як завжди, на кілька градусів вище.

Карта УкрГМЦ на 31.12.2021. Джерело: meteo.gov.ua

Погода в Україні 1 січня

Перший день 2022 року, субота 1 січня, буде більш насиченим опадами. Можливі дощі, мокрий сніг, вітер посилиться. Температурний фон буде в межах від 0 до +5 градусів.

Погода в Україні 2 січня

У неділю, 2 січня, у центрі та на заході країни переважатиме суха погода, в інших областях ще продовжаться опади. Все ще буде досить тепла погода, але до західних регіонів може повернутись незначний "мінус".

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