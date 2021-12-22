Карпати засипало метровим снігом: що відбувається на курортах Буковель та Драгобрат (фото)

На високогір'ї за дві доби випало понад пів метри снігу

Упродовж останніх двох днів у Карпатах не припиняючись йдуть снігові опади та вдарив сильний мороз.

Про це у середу, 22 грудня, на своїй сторінці в соцмережі повідомив пресцентр Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту.

Згідно з наявною інформацією, лише за останні два дні випало понад 50 сантиметрів свіжого снігу, місцями фіксують кучугури заввишки до одного метра.

Також повідомляється, що погода на високогірʼї Карпат у середу хмарна з проясненнями.

Температура повітря на схилах гір Піп Іван Чорногірський та Драгобрат впала до 21 градусу з "мінусовою" позначкою. Вітер протягом дня буде змінюватись із західного та північно-західний з поривами до 14 метрів на секунду.

Такий вигляд зараз має Буковель з камер відеоспостереження:

Верхня станція підйомника, скріншот

Верхня станція підйомників 14 та 15, скріншот з камери

Скріншот з камер, розташованих на 7-му підйомнику у Буковелі

Скріншот з камер, розташованих на нижній станції 17-го підйомника

Камера зафіксувала, як виглядає засніжене озеро неподалік Буковеля

А ось кілька фотографій з камер, розташованих на дивовижному зимовому Драгобраті:

Схили Драгобрату, скріншот

Скрнішот з відео на камерах спостереження

Скріншот за камери спостереження неподалік готелю

Скріншот гора "Драгобрат"

Що стосується погодних умов у інших українських регіонах, то синоптики передбачають різке похолодання майже у всіх великих містах. Але насолоджуватися справжньою зимою українці будуть не довго, адже вже після католицького Різдва в країні потеплішає, а показники температурних стовпчиків знову піднімуться до нуля.

Також "Телеграф" повідомляв, якою буде погода на Різдво та чи варто очікувати на снігові опади під час прийдешніх новорічних свят.