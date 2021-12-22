Укр

Карпаты засыпало метровым снегом: что происходит на курортах Буковель и Драгобрат (фото)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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В горах выпал "свежий" снег Новость обновлена 22 декабря 2021, 13:16
В горах выпал "свежий" снег

На высокогорье за двое суток выпало более полуметра снега

В последние дни в Карпатах не прекращаясь идут снеговые осадки и ударил сильный мороз.

Об этом в среду, 22 декабря, на своей странице в соцсети сообщил пресс-центр Черногорского горного поисково-спасательного поста.

Согласно имеющейся информации, только за последние два дня выпало более 50 сантиметров свежего снега, местами фиксируют сугробы высотой до одного метра.

Также сообщается, что погода на высокогорье Карпат сегодня облачная с прояснениями.

Температура воздуха на склонах гор Поп Иван Черногорский и Драгобрат упала до 21 градуса с "минусовой" отметкой. Ветер в течение дня будет меняться с западного и северо-западного с порывами до 14 м/с.

Так выглядит сейчас Буковель с камер видеонаблюдения:

Верхняя станция подъемника, скриншот
Верхняя станция подъемника, скриншот
Верхняя станция подъемников 14 и 15, скриншот из камеры
Верхняя станция подъемников 14 и 15, скриншот из камеры
Скриншот из камер, расположенных на 7-м витязе Буковели
Скриншот из камер, расположенных на 7-м витязе Буковели
Скриншот из камер, расположенных на нижней станции 17-го подъемника
Скриншот из камер, расположенных на нижней станции 17-го подъемника
Камера зафиксировала, как выглядит заснеженное озеро недалеко от Буковели.
Камера зафиксировала, как выглядит заснеженное озеро недалеко от Буковели.

А вот несколько фотографий с камер, расположенных на удивительном зимнем Драгобрате:

Склоны Драгобрата, скриншот
Склоны Драгобрата, скриншот
Скрнишот с видео на камерах наблюдения
Скрнишот с видео на камерах наблюдения
Скриншот за камеры наблюдения недалеко от отеля
Скриншот за камеры наблюдения недалеко от отеля
Скриншот гора "Драгобрат"
Скриншот гора "Драгобрат"

Что касается погодных условий в других украинских регионах, то синоптики предполагают резкое похолодание почти во всех крупных городах. Но наслаждаться настоящей зимой украинцы будут не долго, ведь уже после католического Рождества в стране станет теплее, а показатели температурных столбиков снова поднимутся до нуля.

Также "Телеграф" сообщал, какой будет погода на Рождество и стоит ожидать снеговых осадков во время грядущих новогодних праздников.

Теги:
#Погода #Карпаты #Снег #Горы #Драгобрат
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