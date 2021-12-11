Снега не дождемся: какой будет погода на Рождество в Украине

Синоптик рассказала, когда в Украину придет суровая зима с морозами

В период до 7 января в Украине, когда православные отмечают важный праздник Рождества Христова, погода будет напоминать скорее продолжение декабря. Об этом в комментарии "Телеграфу" сказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.

По предварительным прогнозам, до 7 января 2022 года включительно в Украине не ожидается сильных "минусов". Вероятен мокрый снег, но снегом земля покрыться не успеет из-за дневной положительной температуры воздуха.

Так, днем температура будет колебаться около нуля, хотя и ночью, как полагается зимой, столбики термометров будут опускаться до 5-6 градусов мороза.

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Тогда как после 7 января, свидетельствует долгосрочный прогноз, начнется резкое понижение температуры во всех регионах нашей страны.

Стоит отметить, что долгосрочные прогнозы имеют погрешность в 1-2 дня. То есть процесс, свидетельствующий об изменении погодного режима, точно будет, но может сместиться.

Как ранее писал "Телеграф", декабрь порадует украинцев мягкой погодой и с большим количество довольно теплых дней. Такой месячный прогноз на декабрь 2021 года в Украине озвучил синоптик Игорь Кибальчич.