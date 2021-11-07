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Когда начинается Рождественский пост в 2021 году: что можно и нельзя есть

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Рождественский пост в 2021 году Новость обновлена 07 ноября 2021, 17:14
Рождественский пост в 2021 году

Рождественский пост — первый зимний пост, который готовит верующих к Рождеству Христову.

В конце ноября традиционно начинается один из самых важных постов у верующих, который готовит всех христиан к великому празднику Рождества Христова — Рождественский или Филиппов пост. 

"Телеграф" рассказывает об особенностях поста: что можно и нельзя есть и делать в этот период. 

Когда Рождественский пост в 2021 году

Рождественский пост в 2021-2022 году начинается с 28 ноября и продлится 40 дней — до Рождественского Сочельника 6 января 2022 года.

У католиков пост заканчивается 24 декабря.
У католиков пост заканчивается 24 декабря.

В чем заключается смысл Рождественского поста

Смысл этого поста заключается в духовном очищении перед Богом, что происходит посредством воздержания от определенной пищи и молитвами. Рождественский пост нужен для того, чтобы в праздник Рождества люди могли встретить Сына Божия с чистыми сердцем, душой и телом. 

Как питаться в Рождественский пост: что можно и что нельзя

Православная церковь советует в эти дни воздерживаться от мяса, яиц, молока и масла животного происхождения.

Однако пост считается не очень строгим, поскольку в большинство дней все же разрешается употреблять рыбу, морепродукты и еду с маслом.

Рождественский пост условно делится на три части:

  • С 28 ноября по 19 декабря.

В этот период по понедельникам разрешается горячая пища без масла, а по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям – рыба. Среда и пятница — дни сухоядения. 

  • С 20 декабря по 1 января.

В это время запрещается рыба по вторникам и четвергам. 

  • С 2 по 6 января.

В этот период пост усиливается: понедельник, среда и пятниц — сухоядение, вторник и четверг – горячая пища без масла, суббота и воскресенье – можно в пищу добавить масло.

В это время нельзя употреблять даже рыбу.
В это время нельзя употреблять даже рыбу.

Что можно и нельзя делать во время Рождественского поста

Запреты:

  • Нельзя венчаться и проводить свадьбы.
  • Нельзя ссориться, завидовать и впадать в уныние.
  • Нельзя танцевать, петь и употреблять алкоголь.

Что можно делать

  • Посещать церковь.
  • Желательно покаяться и получить благословение у священника.
  • Молиться.
  • Соблюдать пост.

Ранее, "Телеграф" рассказывал, какие выходные принесут украинцам новогодние и рождественские праздники.

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#Рождество #Запреты #Рождественский пост
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