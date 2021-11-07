Когда начинается Рождественский пост в 2021 году: что можно и нельзя есть
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Рождественский пост — первый зимний пост, который готовит верующих к Рождеству Христову.
В конце ноября традиционно начинается один из самых важных постов у верующих, который готовит всех христиан к великому празднику Рождества Христова — Рождественский или Филиппов пост.
"Телеграф" рассказывает об особенностях поста: что можно и нельзя есть и делать в этот период.
Когда Рождественский пост в 2021 году
Рождественский пост в 2021-2022 году начинается с 28 ноября и продлится 40 дней — до Рождественского Сочельника 6 января 2022 года.
В чем заключается смысл Рождественского поста
Смысл этого поста заключается в духовном очищении перед Богом, что происходит посредством воздержания от определенной пищи и молитвами. Рождественский пост нужен для того, чтобы в праздник Рождества люди могли встретить Сына Божия с чистыми сердцем, душой и телом.
Как питаться в Рождественский пост: что можно и что нельзя
Православная церковь советует в эти дни воздерживаться от мяса, яиц, молока и масла животного происхождения.
Однако пост считается не очень строгим, поскольку в большинство дней все же разрешается употреблять рыбу, морепродукты и еду с маслом.
Рождественский пост условно делится на три части:
- С 28 ноября по 19 декабря.
В этот период по понедельникам разрешается горячая пища без масла, а по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям – рыба. Среда и пятница — дни сухоядения.
- С 20 декабря по 1 января.
В это время запрещается рыба по вторникам и четвергам.
- С 2 по 6 января.
В этот период пост усиливается: понедельник, среда и пятниц — сухоядение, вторник и четверг – горячая пища без масла, суббота и воскресенье – можно в пищу добавить масло.
Что можно и нельзя делать во время Рождественского поста
Запреты:
- Нельзя венчаться и проводить свадьбы.
- Нельзя ссориться, завидовать и впадать в уныние.
- Нельзя танцевать, петь и употреблять алкоголь.
Что можно делать
- Посещать церковь.
- Желательно покаяться и получить благословение у священника.
- Молиться.
- Соблюдать пост.
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