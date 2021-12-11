Снігу не дочекаємось: якою буде погода на Різдво в Україні

Синоптик розповіла, коли в Україну прийде сувора зима із морозами

У період до 7 січня в Україні, коли православні відзначають важливе свято Різдва Христового, погода нагадуватиме скоріше продовження грудня. Про це у коментарі "Телеграфу" сказала завідувачка відділу кліматичних досліджень та довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова.

За попередніми прогнозами, до 7 січня 2022 року включно в Україні не очікується сильних "мінусів". Імовірний мокрий сніг, але снігом земля покритися не встигне через денну позитивну температуру повітря.

Так, вдень температура коливатиметься близько нуля, хоча й уночі, як належить взимку, стовпчики термометрів опускатимуться до 5-6 градусів морозу.

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Тоді як після 7 січня, свідчить довгостроковий прогноз, почнеться різке зниження температури у всіх регіонах нашої країни.

Варто зазначити, що довгострокові прогнози мають похибку 1-2 дні. Тобто процес, що свідчить про зміну погодного режиму, буде точно, але може зміститися.

Як раніше писав "Телеграф", грудень порадує українців м’якою погодою та з великою кількістю досить теплих днів. Такий місячний прогноз на грудень 2021 року в Україні озвучив синоптик Ігор Кібальчич.