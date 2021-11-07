Коли починається Різдвяний піст у 2021 році: що можна і не можна їсти
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Різдвяний піст – перший зимовий піст, який готує віруючих до Різдва Христового.
Наприкінці листопада традиційно починається один із найважливіших постів у вірян, який готує всіх християн до великого свята Різдва Христового — Різдвяний або Пилипів піст.
"Телеграф" розповідає про особливості посту: що можна і не можна їсти та робити в цей період.
Коли Різдвяний піст у 2021 році
Різдвяний піст у 2021-2022 році починається з 28 листопада і триватиме 40 днів — до Різдвяного Святвечора 6 січня 2022 року.
У чому полягає сенс Різдвяного посту
Сенс цього посту полягає у духовному очищенні перед Богом, що відбувається через утримання від певної їжі та молитви. Різдвяний піст потрібен для того, щоб у свято Різдва люди могли зустріти Божого Сина з чистими серцем, душею і тілом.
Як харчуватися на Різдвяний піст: що можна і що не можна
Православна церква радить у ці дні утримуватися від м’яса, яєць, молока та олії тваринного походження.Однак піст вважається не дуже суворим, оскільки в більшість днів все ж таки дозволяється вживати рибу, морепродукти та їжу з олією.
Різдвяний піст умовно поділяється на три частини:
- З 28 листопада до 19 грудня.
У цей період понеділками дозволяється гаряча їжа без олії, а вівторками, четвергами, суботами та неділями – риба. Середа та п’ятниця – дні сухоїдіння.
- З 20 грудня до 1 січня.
У цей час забороняється риба щовівторка та щочетверга.
- З 2 по 6 січня.
У цей період піст посилюється: понеділок, середа і п’ятниця — сухоїдіння, вівторок і четвер — гаряча їжа без олії, субота і неділя — можна в їжу додати олію.
Що можна і не можна робити під час Різдвяного посту
Заборони:
- Не можна вінчатися та проводити весілля.
- Не можна сваритися, заздрити і засмучуватися.
- Не можна танцювати, співати та вживати алкоголь.
Що можна робити:
- Відвідувати церкву.
- Бажано покаятися та отримати благословення у священника.
- Молитися.
- Дотримуватись посту.
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