Коли починається Різдвяний піст у 2021 році: що можна і не можна їсти

Різдвяний піст – перший зимовий піст, який готує віруючих до Різдва Христового.

Наприкінці листопада традиційно починається один із найважливіших постів у вірян, який готує всіх християн до великого свята Різдва Христового — Різдвяний або Пилипів піст.

"Телеграф" розповідає про особливості посту: що можна і не можна їсти та робити в цей період.

Коли Різдвяний піст у 2021 році

Різдвяний піст у 2021-2022 році починається з 28 листопада і триватиме 40 днів — до Різдвяного Святвечора 6 січня 2022 року.

У католиків піст закінчується 24 грудня.

У чому полягає сенс Різдвяного посту

Сенс цього посту полягає у духовному очищенні перед Богом, що відбувається через утримання від певної їжі та молитви. Різдвяний піст потрібен для того, щоб у свято Різдва люди могли зустріти Божого Сина з чистими серцем, душею і тілом.

Як харчуватися на Різдвяний піст: що можна і що не можна

Православна церква радить у ці дні утримуватися від м’яса, яєць, молока та олії тваринного походження.Однак піст вважається не дуже суворим, оскільки в більшість днів все ж таки дозволяється вживати рибу, морепродукти та їжу з олією.

Різдвяний піст умовно поділяється на три частини:

З 28 листопада до 19 грудня.

У цей період понеділками дозволяється гаряча їжа без олії, а вівторками, четвергами, суботами та неділями – риба. Середа та п’ятниця – дні сухоїдіння.

З 20 грудня до 1 січня.

У цей час забороняється риба щовівторка та щочетверга.

З 2 по 6 січня.

У цей період піст посилюється: понеділок, середа і п’ятниця — сухоїдіння, вівторок і четвер — гаряча їжа без олії, субота і неділя — можна в їжу додати олію.

У цей час не можна вживати навіть рибу.

Що можна і не можна робити під час Різдвяного посту

Заборони:

Не можна вінчатися та проводити весілля.

Не можна сваритися, заздрити і засмучуватися.

Не можна танцювати, співати та вживати алкоголь.

Що можна робити:

Відвідувати церкву.

Бажано покаятися та отримати благословення у священника.

Молитися.

Дотримуватись посту.

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