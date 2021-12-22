Потепление, а затем морозы до минус 21: чем удивит погода в Украине до конца года

К Новому году холода и сильные морозы придут почти во все крупные города Украины. Самые крепкие ожидаются в западных регионах. Но им будет предшествовать период оттепели.

Морозы, которые сковали Украину в последние дни, в скором времени пойдут на спад — уже с католического Рождества в стране потеплеет и снова начнутся осадки.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Морозная погода сохранится на севере, тогда как в других регионах дневная температура достигнет отметки в +2. На северо-западе и востоке температура будет колебаться около нуля. Теплее всего — на Одесчине. Столбики термометра днем там могут подняться до семи градусов тепла. Самой холодной станет праздничная суббота на Сумщине — согласно прогнозу, температура до -3.

Прогноз погоды в Украине на католическое Рождество

Потепление долгим не будет. Уже с 26 и 27 декабря в Украину начнут возвращаться морозы. Придут они первыми на запад и север Украины. По данным сайта "Гисметео", уже в понедельник ночью температура в Киеве упадет до -18. Крупное похолодание к Новому году ожидают во Львове — 20 градусов мороза.

Прогноз погоды Gismeteo на 10 дней в крупных городах

Согласно данным прогностического сайта "Синоптик" — температура во Львове будет еще ниже и достигнет -21 градуса.

Одесчину не порадуют температурные колебания. От +11 днем во вторник, 28 декабря до -3 в последний день года. Харьковчанам стоит приготовиться к чуть менее резкому перепаду — от +5 до -2.

Прогноз погоды Sinoptik на 10 дней в крупных городах

На всей территории Украины обещают осадки — снег, мокрый снег или дождь.

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