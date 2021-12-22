Потепління, а потім морози до мінус 21: чим здивує погода в Україні до кінця року

До Нового року холоди та сильні морози прийдуть майже у всі великі міста України. Найміцніші очікуються у західних регіонах. Але їм передуватиме період відлиги.

Морози, які скували Україну останніми днями, незабаром підуть на спад — вже з католицького Різдва в країні потеплішає і знову почнуться опади.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Морозна погода утримається на півночі, тоді як в інших регіонах денна температура досягне позначки +2. На північному заході й сході температура коливатиметься близько нуля. Найтепліше — на Одещині. Стовпчики термометра вдень там можуть піднятися до 7 градусів тепла. Найхолоднішою стане святкова субота на Сумщині — за прогнозом, температура до -3.

Прогноз погоди в Україні на католицьке Різдво

Потепління довгим не буде. Вже з 26 та 27 грудня до України почнуть повертатися морози. Прийдуть вони першими на захід та північ України. За даними сайту "Гісметео", вже у понеділок уночі температура у Києві впаде до -18. Велике похолодання до Нового року очікують у Львові – 20 градусів морозу.

Прогноз погоди Gismeteo на 10 днів у великих містах.

За даними прогностичного сайту "Синоптик" — температура у Львові буде ще нижчою і досягне -21 градуса.

Одещину не порадують температурні коливання. Від +11 вдень у вівторок, 28 грудня до -3 в останній день року. Харків’янам варто приготуватися до менш різкого перепаду — від +5 до -2.

Прогноз погоди Sinoptik на 10 днів у великих містах.

На всій території України обіцяють опади – сніг, мокрий сніг чи дощ.

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