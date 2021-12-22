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Як загадати бажання у Новий рік, щоби воно здійснилося

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Час 00.00 відкриває рамки матеріального світу
Час 00.00 відкриває рамки матеріального світу

Нумеролог розповіла, які нюанси потрібно враховувати при загадуванні бажання в ніч з 31-го на 1-е

Новорічної ночі, рівно о 00.00, прийнято загадувати бажання. Як правильно сформулювати своє прохання та посприяти своїми думками і діями виконанню заповітного бажання – "Телеграф" дізнався у нумеролога Лариси Нохріної.

Так, кожен новий рік завершує прожитий цикл і прокладає доріжку в майбутнє. 31 грудня добре би згадати, що саме ви хотіли собі рік тому.

Що потрібно встигнути зробити до Нового року

В останній день року, 31 грудня, нумеролог рекомендує приділити час кільком речам:

  • сходити в лазню (як у культовому фільмі),
  • позбутися непотрібних речей, наприклад, викинути прострочену косметику або віднести до церкви одяг, який давно не носили,
  • викинути те, що нагадує важкі моменти життя,
  • позбутися важких думок — пробачити всіх, хто образив, вибачити себе за всі "помилки",
  • вибачитися у тих, кого образили ми,
  • подякувати собі та всесвіту за прожитий рік та його уроки.

Крім того, спробуйте зробити такий ритуал:

  1. записати свої бажання — від найбільш глобальних до найдрібніших (плаття в квіточки, обручка, біжутерія і так далі) на листок;
  2. листок сховати у заповітне місце;
  3. часто перечитувати не треба, ви ж і так пам’ятаєте. А якщо не дуже, то, мабуть, не дуже й треба.

Як загадувати бажання у новорічну ніч

О 00.00 вночі з 31 грудня на 1 січня потрібно загадати найзаповітніше бажання. Нумеролог підкреслює: о 00.00 можна загадувати бажання тільки про себе (про іншу людину взагалі недоцільно загадувати ніколи). Як зазначає Нохріна, час 00:00 виводить нас за межі матеріального світу.

Крім того, вона радить загадувати бажання о 00.00 на Різдво та Хрещення.

"Кажуть, що в ці ночі о 00.00 відкриваються небеса, тому наші бажання прямо транслюються у всесвіт", — пояснює нумеролог.

Що означає 0 в нумерології

Як розповіла нам експерт, 0 – це безмежний потенціал, нескінченне безмежне буття, першопричина всього сущого або яйце всесвіту, сонячної системи у всій її повноті.

Крім того, 0 означає нескінченну велич. Він знаменує собою коло нескінченності та центральну точку, атом.

"Як білий колір включає весь спектр веселки, так і в 0 присутні всі числа від 1 до 9, що створює особливу магію моменту. На сході 0 вважається як порожнеча, що лежить в основі буддизму. І саме 0 привів людство в століття комп’ютерів", — повідомила нумеролог.

Ігрова практика на Новий рік

Нумеролог рекомендує в новому році чарівну ігрову практику "21 день без скарг, образ і пліток". Так, у 2006 році Вілл Боуен запропонував просту ідею — одягнути браслет на знак того, щоб прожити 21 день без скарг, ниття, пліток і висловлювання невдоволення.

Правила прості: ви надягаєте браслет на руку і намагаєтеся не пліткувати, не скаржитися, не критикувати. Якщо не стрималися і продовжуєте звинувачувати весь світ і тих, хто живе в ньому – надягаєте браслет на іншу руку і починаєте новий відлік. І так, доки браслет не протримається на одній руці 21 день поспіль.

"Це дуже проста практика з дуже глибоким змістом. Погані думки про себе, своє життя і навколишніх людей і явища часті гості в нашій голові. І ми часом зациклюємося на них. Але якщо дуже постаратися, то можна виробити корисну звичку протягом 21 дня, яка кардинально змінить ваше життя. Новий рік – дуже добрий час для старту", — підсумувала нумеролог.

Як раніше писав "Телеграф", 2022 рік, згідно зі східним календарем, має два головні символи – Дерево (Тигр) і Вода. Вони, в свою чергу, передбачають 5 основних умов успіху. Наступного року найбільш щасливими будуть люди, які вміють мислити стратегічно, масштабно та широко.

Теги:
#Новий рік #Новорічне бажання #Нумерологія
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