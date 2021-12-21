Сніг та сильні морози: де в Україні буде найхолодніше

Рятувальники попереджають про небезпеку ожеледиці, а в Карпатах ризик лавин.

Після того, як у понеділок погодна ситуація почала погіршуватися на всій території України, похолодання та снігопади продовжаться. 21 грудня очікуються відʼємні температури по всій країні — від -11 на півночі, до — 1 на півдні вдень. Найближчими днями тепліше не стане.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У наступні три дні в Україні триматимуться морози. У середу, 22 грудня, встановиться ясна, але холодна погода. Морозним рекордсменом стане схід України — тут очікують до -18 вночі та до -8 вдень. На півночі вночі мінімум -17, вдень максимум -6. У західній частині країни вночі до -12, на день вище -2 не підніметься. Найтепліше на півдні — до 10 градусів зі знаком мінус вночі, вдень — близько нуля. У Криму триматиметься невеликий мінус удень і продовжуватиме сніг.

Ожеледиця зберігається на всій території України — ДСНС та гідрометеоцентр попереджають про небезпеку, у Карпатах можливі лавини.

Погодна карта України на 22 грудня

У Києві у вівторок продовжуватиме йти сніг, який напередодні частково паралізував роботу транспорту, але глибина покриву буде незначною. Вже з середи встановиться сонячна та морозна погода. За даними сайту Gismeteo, денна температура не підніметься вище за -8.

Прогноз погоди у Києві на вівторок та середу

Зміни погодних умов очікуються ближче до католицького Різдва, 25 грудня. Складні погодні умови вже призвели до низки надзвичайних ситуацій. Так, на трасах рятувальникам довелося діставати із кювету кілька машин за понеділок.

На Прикарпатті у місті Тисмениця під дитиною на озері провалилася крига. 12-річного хлопчика врятували та передали медика.

Раніше "Телеграф" писав, що морози в Україні ослабнуть лише до кінця тижня. Карпати та північний схід стануть лідерами за відʼємними температурами.