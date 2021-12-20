Київ засипало снігом: місто скували пробки та аварії (фото, відео)

Проблеми з переміщенням містом відчувають не лише водії, а й пішоходи.

Як і попереджали синоптики, в Україні погіршилися погодні умови, що позначилося на ситуації на дорогах. Наприклад, у Києві через це вже сталася низка ДТП, а жителі міста почали скаржитися на пробки.

Згідно з заявою міського голови Віталія Кличка, на дороги вже вивели близько 300 одиниць спеціальної техніки, які почали обробляти дороги та тротуари протиожеледними засобами.

Він також попередив, що вночі очікується помітне падіння температури, а тому закликав водіїв дотримуватися обережності та не паркувати автомобілі на узбіччях, де вони можуть завадити роботі снігоприбиральної техніки.

Київ скувало пробками

Водночас патрульна поліція міста повідомила про низку невеликих ДТП.

Одна із них сталася на проспекті Лобановського, через що рух від Севастопольської площі у бік вулиці Головка було ускладнено.

Також на вулиці Кирилівській з рейок зійшов трамвай, який зачепив припаркований легковик. Постраждалих внаслідок аварії немає, але рух у напрямку Ярославської вулиці було заблоковано.

Телеграм-канал "Київ оперативний" своєю чергою вказав, що на розі проспекту Рокосовського та вулиці Полярної застряг автобус №99, чим перекрив рух.

На проспекті Тичини через погану видимість водій не помітив пішохода, що перебігав через дорогу. Очевидно, що збита людина постраждала, але про її стан не повідомляється.

Загалом ситуація з погодою сприяє виникнення довгих пробок, а тому водіям рекомендують це враховувати.

Зазначимо, що незручності можуть відчувати й люди, які не мають автомобіля. Так, згідно з даними Pavlovsky News, ціни на таксі ввечері злетіли до захмарних висот і за поїздку на відстань у 20 кілометрів у звичайному класі доведеться викласти від 320 до 670 гривень.

Не краща ситуація і в метрополітенах. Відчувши майбутні проблеми із наземним транспортом, люди кинулися в метро, що призвело до утворення натовпів.

Як повідомлялося раніше, синоптики розповіли "Телеграфу", що цього тижня варто чекати морозної погоди. Подекуди температура повітря опуститься до -9 градусів вдень, а вночі взагалі варто чекати до -14 градусів.