Понад 20 градусів морозу: в яких регіонах України цього тижня буде найхолодніше

В Укргідрометцентрі розповіли, як довго продовжиться похолодання

В Україні, яку накрило снігом і дощами, найближчого тижня, 20-26 грудня, пануватиме морозна погода. Про це "Телеграфу" повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Так, наступний тиждень в Україні буде характеризуватися холодною погодою. Як пояснюють метеорологи, це зумовлено надходженням холодних повітряних мас з північних широт. Тож переважатиме північний і північно-західний вітер, який постійно приноситиме до нас все нові й нові порції холоду.

Погода 20-22 грудня

На початку тижня вночі очікується 8-14 градусів морозу, вдень – від 3 до 9 градусів із позначкою "мінус". Зокрема 21 грудня, у вівторок, на північному сході країни та в Карпатах удень і вночі температура може досягати -15 градусів. А 22 грудня, в середу, у східних та північно-східних областях, а також у Карпатах, уночі стовпчики термометрів опустяться до -15-21 градусів. На Закарпатті та в південній частині вночі від -2 до -8 градусів, вдень – 0-6 градусів морозу. Зазначимо, що перша половина тижня пройде без істотних опадів, лише у західних регіонах ймовірний невеликий сніг.

Карта УкрГМЦ на 21.12.2021. Джерело: meteo.gov.ua

Погода 23-26 грудня

З четверга-п’ятниці, 23-24 грудня, в західних і північних регіонах, а 25 грудня – на більшості території країни, може йти невеликий сніг. Температура вночі сягатиме 6-12 градусів із позначкою "мінус", удень – 2-8 градусів морозу. У Карпатах і східній, північно-східній частинах країни – 9-15 градусів морозу вночі, а в денні години – від -4 до -10.

Наприкінці тижня, зауважили в Укргідрометцентрі, можна очікувати на послаблення морозу.

Карта УкрГМЦ на 24.12.2021. Джерело: meteo.gov.ua

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Нагадаємо, грудень цього року прогнозується теплішим, ніж передбачає кліматична норма. Тоді як на початку січня 2022 року, як свідчать довгострокові прогнози, очікується різке похолодання та сильні снігопади.