Понад 20 градусів морозу: в яких регіонах України цього тижня буде найхолодніше
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В Укргідрометцентрі розповіли, як довго продовжиться похолодання
В Україні, яку накрило снігом і дощами, найближчого тижня, 20-26 грудня, пануватиме морозна погода. Про це "Телеграфу" повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
Так, наступний тиждень в Україні буде характеризуватися холодною погодою. Як пояснюють метеорологи, це зумовлено надходженням холодних повітряних мас з північних широт. Тож переважатиме північний і північно-західний вітер, який постійно приноситиме до нас все нові й нові порції холоду.
Погода 20-22 грудня
На початку тижня вночі очікується 8-14 градусів морозу, вдень – від 3 до 9 градусів із позначкою "мінус". Зокрема 21 грудня, у вівторок, на північному сході країни та в Карпатах удень і вночі температура може досягати -15 градусів. А 22 грудня, в середу, у східних та північно-східних областях, а також у Карпатах, уночі стовпчики термометрів опустяться до -15-21 градусів. На Закарпатті та в південній частині вночі від -2 до -8 градусів, вдень – 0-6 градусів морозу. Зазначимо, що перша половина тижня пройде без істотних опадів, лише у західних регіонах ймовірний невеликий сніг.
Погода 23-26 грудня
З четверга-п’ятниці, 23-24 грудня, в західних і північних регіонах, а 25 грудня – на більшості території країни, може йти невеликий сніг. Температура вночі сягатиме 6-12 градусів із позначкою "мінус", удень – 2-8 градусів морозу. У Карпатах і східній, північно-східній частинах країни – 9-15 градусів морозу вночі, а в денні години – від -4 до -10.
Наприкінці тижня, зауважили в Укргідрометцентрі, можна очікувати на послаблення морозу.
Нагадаємо, грудень цього року прогнозується теплішим, ніж передбачає кліматична норма. Тоді як на початку січня 2022 року, як свідчать довгострокові прогнози, очікується різке похолодання та сильні снігопади.
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