Дощ, мокрий сніг і ожеледиця: синоптик попередив про негоду в Україні

Найближчим часом погоду в Україні визначатиме циклон

В Україні, де прогнозують похолодання до 18 градусів морозу, очікуються сильні опади. Дощі та сніг застануть більшість областей, а на дорогах можлива ожеледь. Про це у коментарі "Телеграфу" повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, до кінця цього тижня в Україні переважатиме нестійкий характер погоди у зв’язку з циклонічною діяльністю і проходженням атмосферних фронтів переважно із заходу та північного заходу.

Погода 17 грудня

У п’ятницю, 17 грудня, помірні, а подекуди і значні опади пройдуть на більшій частині території країни. Оскільки температура повітря виявиться близькою до 0 градусів, то опади випадатимуть у різному вигляді: дощ, мокрий сніг, мряка та місцями замерзаючий дощ.

Супутніми атмосферними явищами стане налипання мокрого снігу, місцями ожеледиця, а на дорогах сформується ожеледь. У нічний і ранковий час на півдні та сході можливі тумани, які погіршать дальність видимості до 200-500 метрів.

Погода 18 грудня

У суботу, 18 грудня, погодні умови будуть визначатися гребенем антициклону. Опади у вигляді снігу пройдуть переважно у Правобережній частині країни. У Карпатах очікується сильний сніг і хуртовини. Температура повітря почне поступово знижуватися — вночі від 0 до -5 градусів, вдень від -2 до +3 градусів. Крім цього, зазначає Кібальчич, посилиться вітер переважно північно-західного напрямку до 7-12 м/с, подекуди окремі пориви до 15-20 м/с.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що справжня зима зі снігопадами та морозами очікується вже на початку січня. Як свідчать довгострокові прогнози, температура повітря знизиться до 15 градусів морозу та нижче.