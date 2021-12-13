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Україну цього тижня накриє опадами: яким регіонам чекати на сніг, дощ і ожеледицю

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Сніг очікується в західних регіонах України Новина оновлена 13 грудня 2021, 06:58
Сніг очікується в західних регіонах України

Синоптик розповіла, якою буде погода цього тижня в Україні

В Україні на тижні 13-19 грудня очікуються опади, в тому числі дощі та сніг, у більшості областей. Про це в коментарі "Телеграфу" повідомила синоптик Українського гідрометеорологічного центру Олександра Хала, яка раніше розповіла про спосіб визначення правдивого прогнозу погоди.

За словами метеоролога, цього тижня в більшості областей України буде переважати волога погода. 

Так, в понеділок, 13 грудня, та вівторок, 14 грудня, на заході країни сніжитиме, можливе наліпання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах – ожеледиця. На іншій території України, крім сходу, опади будуть переважно у вигляді дощу, лише на півночі – подекуди з мокрим снігом. У нічні години в Україні можливі невеликі морози 2-4 градуси нижче нуля, вдень – 1-5 градусів тепла. 

Карта УкрГМЦ на 14.12.2021. Джерело: meteo.gov.ua
Карта УкрГМЦ на 14.12.2021. Джерело: meteo.gov.ua

Хала додала, що загалом цього тижня температурний фон істотно змінюватися не буде. 

В середу, 15 грудня, в Україні переважатиме погода без істотних опадів.

Карта УкрГМЦ на 15.12.2021. Джерело: meteo.gov.ua
Карта УкрГМЦ на 15.12.2021. Джерело: meteo.gov.ua

Тоді як наприкінці тижня у більшості областей можливий дощ і мокрий сніг. 

Карта УкрГМЦ на 17.12.2021. Джерело: meteo.gov.ua
Карта УкрГМЦ на 17.12.2021. Джерело: meteo.gov.ua

Більш істотне похолодання, зазначили в Укргідрометцентрі, очікуємо спочатку наступного тижня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що синоптик спрогнозувала погоду на Новий рік в Україні та розповіла, чи можемо сподіватися на сніг і морозну температуру.

Теги:
#Погода #Погода в Україні #Прогноз погоди на тиждень
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