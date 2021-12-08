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На місяць уперед дивитися немає сенсу: за скільки днів з'являються правдиві прогнози погоди

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Як спрогнозувати погоду на тривалий термін Новина оновлена 08 грудня 2021, 14:55
Як спрогнозувати погоду на тривалий термін

Синоптик розповіла, яким прогнозам вірити не варто

Останнім часом погода в Україні досить перемінлива, тож людей все частіше цікавить, на які погодні умови все ж варто очікувати найближчими днями. Є й такі, які б хотіли дізнатися прогноз на довший термін, адже планують відпустку або поїздку до якогось мальовничого місця. Проте синоптики відзначають, що довготривалим прогнозам вірити не варто.

Інформацією щодо правдивості погодних передбачень у середу, 8 грудня, поділилася синоптик і метеоролог Олександра Хала, пише Апостроф.

За словами фахівця, довготривалі прогнози дійсно складають, їх публікують на багатьох українських сайтах, але якщо бути більш уважними, то можна побачити, як ці дані постійно змінюються, уточнюються.

Олександра Хала вважає, що найбільш точними є прогнози, які складають на 5 днів, орієнтовними можна вважати дані на найближчі 10 днів. Але інформацію щодо зміни погодних умов упродовж місяця краще серйозно не сприймати, адже високої точності від неї очікувати не варто. І це стосується не лише України, а інших країн.

Плюси довгострокових прогнозів лише в тому, що вони здатні продемонструвати тенденцію щодо середньостатистичних температурних даних. Але подібна інформація зазвичай пересічного читача не цікавить, адже кожен хоче знати точну синоптичну інформацію — наприклад, чи варто очікувати снігу в столиці 15 січня.

Наостанок синоптик наголосила, що відносно точну погоду фахівці мають змогу надати не більше, як на 10 діб, але спрогнозувати зміну погодних умов на довготриваліші терміни просто неможливо.

Також нагадаємо, що напередодні Телеграфу вдалося поспілкуватися з народним синоптиком Володимиром Деркачем, який розповів, на яку погоду варто очікувати українцям під час католицького Різдва.

Теги:
#Погода #Температура #Прогноз погоди #Синоптик
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