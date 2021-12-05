Коли Україну накриють морози до 15 градусів і нижче: прогноз

З другого тижня січня в Україну прийде справжня зима — з морозом та хуртовиною

В Україні після 7 січня 2022 року, коли православні відзначають Різдво Христове, очікується різке похолодання. Про це "Телеграф" дізнався у бесіді із завідувачкою відділу кліматичних досліджень та довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазірою Мартазіновою.

За її словами, різке зниження температури по всій території країни очікується від Різдва Христового, 7 січня, до Хрещення Господнього, 19 січня. У цей період прийде справжня зима: з морозами та сильними снігопадами.

"Похолодання очікується в межах тижня точно. Нічні температури можуть опускатися не лише до -15 градусів, а й нижче. І денні будуть негативні", — повідомила Мартазінова.

У зв’язку із періодом похолодання, додає вчена, можуть виникнути проблеми у працівників сільського господарства. Справа в тому, що у грудні та перед Різдвом в Україні не очікується сильних морозів, а вдень ймовірні й плюси. Тобто за таких умов сніг, який хоч і випадатиме, не встигне утворити сніговий покрив на землі. Отже, різкі морози можуть пошкодити озимі — сільськогосподарські зернові, які потребують перезимівлі в умовах знижених температур.

"Ті, хто займається вирощуванням озимих культур, із цього приводу дуже переживають. Бо коли підуть нічні морози -10-20 градусів, то може виявитися, що першого дня сніг не встигне лягти. Ризик для насаджень є", — пояснила Мартазінова.

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Раніше "Телеграф" повідомляв, що у грудні малоймовірні снігопади та суворі морози. Детальніше про погоду цього місяця розповів синоптик Ігор Кібальчич.