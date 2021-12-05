Укр

Когда Украину накроют морозы до 15 градусов и ниже: прогноз

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Морозные узоры
Морозные узоры

Со второй недели января в Украину придет настоящая зима — с морозом и метелью

В Украине после 7 января 2022 года, когда православные отмечают Рождество Христово, ожидается резкое похолодание. Об этом "Телеграф" узнал в беседе с заведующей отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазирой Мартазиновой.

По ее словам, резкое понижение температуры по всей территории страны ожидается от Рождества Христова, 7 января, до Крещения Господня, 19 января. В этот период придет настоящая зима: с морозами и сильными снегопадами. 

"Похолодание ожидается в пределах недели точно. Ночные температуры могут опускаться не только до -15 градусов, а и ниже. И дневные – будут отрицательные", — сообщила Мартазинова.

В связи с периодом похолодания, добавляет ученая, могут возникнуть проблемы у работников сельского хозяйства. Дело в том, что в декабре и перед Рождеством в Украине не ожидается сильных морозов, а днем вероятны и "плюсы". То есть при таких условиях снег, который хоть и будет выпадать, не успеет образовать снежный покров на земле. Так что резкие морозы могут повредить озимые — сельскохозяйственные зерновые, требующие перезимовки в условиях пониженных температур.

"Те, кто занимаются выращиванием озимых культур, по этому поводу очень переживают. Потому что когда пойдут ночные морозы -10-20 градусов, то может оказаться, что в первый день снег не успеет лечь. Риск для насаждений есть", — пояснила Мартазинова.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в декабре маловероятны снегопады и суровые морозы. Подробнее о погоде в этом месяце рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

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