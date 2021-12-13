Украину на этой неделе накроет осадками: каким регионам ждать снег, дождь и гололед

Синоптик рассказала, какой будет погода на этой неделе в Украине

В Украине на протяжении недели 13-19 декабря ожидаются осадки, в том числе дожди и снег, в большинстве областей. Об этом в комментарии "Телеграфу" сообщила синоптик Украинского гидрометеорологического центра Александра Хала, ранее рассказавшая о способе определения правдивого прогноза погоды.

По словам метеоролога, на этой неделе в большинстве областей Украины будет преобладать влажная погода.

Так, в понедельник, 13 декабря, и во вторник, 14 декабря, на западе страны будет снег, возможно налипание мокрого снега, гололед, на дорогах – гололедица. На другой территории Украины, кроме востока, осадки будут преимущественно в виде дождя, только на севере – кое-где с мокрым снегом. В ночные часы в Украине возможны небольшие морозы 2-4 градуса ниже нуля, днем – 1-5 градусов тепла.

Карта УкрГМЦ на 14.12.2021. Источник: meteo.gov.ua

Хала добавила, что в общей сложности на этой неделе температурный фон существенно меняться не будет.

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В среду, 15 декабря, в Украине будет преобладать погода без существенных осадков.

Карта УкрГМЦ на 15.12.2021. Источник: meteo.gov.ua

В то время как в конце недели в большинстве областей возможен дождь и мокрый снег.

Карта УкрГМЦ на 17.12.2021г. Источник: meteo.gov.ua

Более существенное похолодание, отметили в Укргидрометцентре, ожидаем в начале следующей недели.

Ранее "Телеграф" сообщал, что синоптик спрогнозировала погоду на Новый год в Украине и рассказала, можем ли надеяться на снег и морозную температуру.