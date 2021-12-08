На месяц вперед смотреть нет смысла: за сколько дней появляются правдивые прогнозы погоды

Синоптик рассказала, каким прогнозам верить не стоит

В последнее время погода в Украине достаточно переменчивая, поэтому людей все чаще интересует, какие погодные условия все же стоит ожидать в ближайшие дни. Есть и такие, которые хотели бы узнать прогноз на более длительный срок, ведь планируют отпуск или поездку в какое-то живописное место. Однако синоптики отмечают, что долговременным прогнозам верить не стоит.

Информацией по поводу правдивости погодных предсказаний в среду, 8 декабря, поделилась синоптик и метеоролог Александра Хала, пишет Апостроф.

По словам специалиста, долгосрочные прогнозы действительно составляют, их публикуют на многих украинских сайтах, но если быть внимательнее, то можно увидеть, как эти данные постоянно меняются, уточняются.

Александра Хала считает, что наиболее точными являются прогнозы, которые составляют на 5 дней, ориентировочными можно считать данные на ближайшие 10 дней. Но информацию об изменении погодных условий в течение месяца лучше серьезно не воспринимать, поскольку высокой точности от нее ожидать не стоит. И это касается не только Украины, но и других стран.

Плюсы долгосрочных прогнозов лишь в том, что они способны продемонстрировать тенденцию среднестатистических температурных данных. Но подобная информация как правило обычного читателя не интересует, ведь каждый хочет знать точные синоптические данные — например, стоит ожидать снега в столице 15 января.

В заключение синоптик подчеркнула, что относительно точную погоду специалисты могут предоставить не более чем на 10 суток, но спрогнозировать изменение погодных условий на более длительные сроки просто невозможно.

Также напомним, что накануне Телеграфу удалось пообщаться с народным синоптиком Владимиром Деркачем, который рассказал, какую погоде следует ожидать украинцам во время католического Рождества.