В Україні очікується 18 градусів морозу: де буде найхолодніше (мапа)

В Україні очікується рвучкий вітер, опади та сильний мороз

Найближчими днями атмосфера над українськими регіонами зміниться, а з наступного тижня показники температурних стовпчиків подекуди впадуть до -18 градусів морозу.

Як повідомляє пресслужба Українського гідрометцентру, з 15 грудня в південно-східній частині країни, а 16 грудня вже у більшості регіонів очікуються дощі, на заході та півночі — мокрий сніг.

Цими днями на дорогах синоптики прогнозують сильну ожеледицю. Температура повітря коливатиметься удень від -3 до +3 градусів, у Карпатах та на заході — від -7 до -2 градусів, а на півдні — від +4 до +7 градусів.

Прогноз погоди на 15 та 16 грудня

За прогнозами синоптикині Наталки Діденко, які вона оприлюднила на своїй сторінці в соцмережі, вже з 21 грудня в Україні різко похолодає: температурні показники можуть впасти до -12…-18 градусів уночі, а удень — від 5 до 10 градусів з "мінусовою" позначкою.

Карта від синоптика Наталки Діденко

Що стосується опадів, то сніг випадатиме знову в Карпатах та подекуди в "навкологірських" регіонах.

Дощ та мокрий сніг, за інформацією Діденко, очікуються 15 грудня у південних регіонах країни, подекуди в центрі та на Харківщині. На півдні України та у Донецькій області прогнозується сильний поривчастий вітер.

Карта повітрянних мас

Раніше "Телеграф" поспілкувався з синоптиком Володимиром Деркачем, який розповів, якою буде погода на новорічні свята та чи варто українцям очікувати снігу на Новий рік та Різдво.