В Украине ожидается 18 градусов мороза: где будет холоднее всего (карта)

В Украине ожидается порывистый ветер, осадки и сильный мороз

В ближайшие дни атмосфера над украинскими регионами изменится, а со следующей недели показатели температурных столбиков кое-где упадут до -18 градусов мороза.

Об этом сообщает пресс-служба Украинского гидрометцентра.

Так, с 15 декабря в юго-восточной части страны, а 16 декабря уже в большинстве регионов ожидаются дожди, на западе и севере — мокрый снег.

На дорогах синоптики прогнозируют сильный гололед. Температура воздуха будет колебаться днем от -3 до +3 градусов. В Карпатах и на западе от -7 до -2 градусов, а на юге — от +4 до +7 градусов.

Прогноз погоды на 15 и 16 декабря.

По прогнозам синоптика Натальи Диденко, которые она обнародовала на своей странице в соцсети, уже с 21 декабря в Украине резко похолодает: температурные показатели могут упасть до -12...-18 градусов ночью, а днем — от 5 до 10 градусов с "минусовой" отметкой.

Карта от синоптика Наталки Диденко

Дождь и мокрый снег, по информации Диденко, ожидаются 15 декабря в южных регионах страны, кое-где в центре и в Харьковской области. На юге Украины и в Донецкой области прогнозируется сильный порывистый ветер.

Карта воздушных масс

Ранее "Телеграф" пообщался с синоптиком Владимиром Деркачем, который рассказал, какую погоду стоит ожидать украинцам на новогодние праздники и будет ли снег на Новый год и Рождество.