Дождь, мокрый снег и гололед: синоптик предупредил о непогоде в Украине

В ближайшее время погоду в Украине будет определять циклон

В Украине, где прогнозируют похолодание до 18 градусов мороза, ожидаются обильные осадки. Дожди и снег застанут большинство областей, а на дорогах возможна гололедица. Об этом в комментарии "Телеграфу" сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, до конца нынешней недели в Украине будет преобладать неустойчивый характер погоды в связи с циклонической деятельностью и прохождением атмосферных фронтов преимущественно с запада и северо-запада.

Погода 17 декабря

В пятницу, 17 декабря, умеренные, а местами и значительные осадки пройдут на большей части территории страны. Поскольку температура воздуха окажется близкой к 0 градусов, то осадки будут выпадать в различном виде: дождь, мокрый снег, морось и местами замерзающий дождь.

Сопутствующими атмосферными явлениями станет налипание мокрого снега, местами гололёд, а на дорогах сформируется гололедица. В ночное и утреннее время по югу и востоку возможны туманы, которые ухудшат дальность видимости до 200-500 метров.

Погода 18 декабря

В субботу, 18 декабря, погодные условия будут определяться гребнем антициклона. Осадки в виде снега пройдут в основном в Правобережной части страны. В Карпатах ожидается сильный снег и метели. Температура воздуха начнёт постепенно понижаться – ночью от 0 до -5 градусов, днём от -2 до +3 градусов. Кроме этого, отмечает Кибальчич, усилится ветер преимущественно северо-западного направления до 7-12 м/с, местами отдельные порывы до 15-20 м/с.

Ранее "Телеграф" сообщал, что настоящую зиму со снегопадами и морозами можно ожидать уже в начале января. Как свидетельствуют долгосрочные прогнозы, температура воздуха понизится до 15 градусов мороза и ниже.