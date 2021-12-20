Более 20 градусов мороза: в каких регионах Украины на этой неделе будет холоднее всего

В Укргидрометцентре рассказали, как долго продлится похолодание

В Украине, которую накрыло снегом и дождями, в ближайшую неделю, 20-26 декабря, будет преобладать морозная погода. Об этом "Телеграфу" сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Так, следующая неделя в Украине будет характеризоваться холодной погодой. Как объясняют метеорологи, это обусловлено поступлением холодных воздушных масс из северных широт. Поэтому будет преобладать северный и северо-западный ветер, который будет постоянно приносить нам все новые и новые порции холода.

Погода 20-22 декабря

В начале недели ночью ожидается 8-14 градусов мороза, днем от 3 до 9 градусов с отметкой "минус". В частности, 21 декабря, во вторник, на северо-востоке страны и в Карпатах днем и ночью температура может достигать -15 градусов. А 22 декабря, в среду, в восточных и северо-восточных областях, а также в Карпатах, ночью столбики термометров опустятся до -15-21 градусов. В Закарпатье и в южной части ночью от -2 до -8 градусов, днем — 0-6 градусов мороза. Отметим, что первая половина недели пройдет без существенных осадков, только в западных регионах возможен небольшой снег.

Карта УкрГМЦ на 21.12.2021г. Источник: meteo.gov.ua

Погода 23-26 декабря

С четверга-пятницы, 23-24 декабря, в западных и северных регионах, а 25 декабря – на большинстве территории страны, может идти небольшой снег. Температура ночью будет достигать 6-12 градусов с отметкой "минус", днем – 2-8 градусов мороза. В Карпатах и восточной, северо-восточной частях страны – 9-15 градусов мороза ночью, а в дневные часы – от -4 до -10.

В конце недели, отметили в Укргидрометцентре, можно ожидать ослабления мороза.

Карта УкрГМЦ на 24.12.2021. Источник: meteo.gov.ua

Читайте также: Категория Украина Синоптик предупредил украинцев о метелях и снежных заносах Зима в Украине вступает в свои права

Напомним, декабрь в этом году прогнозируется более теплым, чем предусматривает климатическая норма. В то время как в начале января 2022 года, как свидетельствуют долгосрочные прогнозы, ожидается резкое похолодание и сильные снегопады.