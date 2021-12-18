Синоптик предупредил украинцев о метелях и снежных заносах

Зима в Украине вступает в свои права

В Украине, где прогнозируют ухудшение погоды, ожидаются метели и снежные заносы, а на дорогах – гололед. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, в ближайшее время в Украине ухудшатся погодные условия. Особенно это касается 19 и 20 декабря.

Так, в воскресенье и понедельник, 19-20 декабря, произойдёт очередная волна ухудшения погоды по всей Украине. Как пояснил синоптик, она связана с активным ныряющим циклоном, который спустится к нам из районов стран Балтии и Беларуси. Прогнозируются осадки в виде снега и мокрого снега. В северо-западных областях – местами с дождём.

Как предупредил синоптик, из-за усиления ветра до 15-20 м/с будут наблюдаться метели и снежные заносы. На дорогах – гололедица.

"Таким образом, зима окончательно вступит в права (за исключением южных областей и Крыма, где сохранится ещё положительный фон температур и осадки преимущественно в виде дождей) и уже в последующие дни будем наблюдать стабильное понижение температуры воздуха на фоне распространения арктической воздушной массы при северных ветрах", — резюмирует синоптик.

На карте представлен прогноз количества, вида осадков и распределение атмосферного давления на воскресенье, 19 декабря. Как пояснил Кибальчич, заметно виден глубокий циклон, который будет влиять на погоду в Украине.

Карта осадков на 19.12.2021

Как сообщал "Телеграф", ученая озвучила долгосрочный прогноз погоды на Новый год в Украине. Из-за большого количества относительно теплых дней вряд ли на праздники сохранится снежный покров.