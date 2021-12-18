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Синоптик попередив українців про хуртовини та снігові замети

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Погода в Україні сильно погіршиться
Погода в Україні сильно погіршиться

Зима в Україні вступає у свої права

В Україні, де прогнозують погіршення погоди, очікуються хуртовини та снігові замети, а на дорогах – ожеледиця. Про це у коментарі "Телеграфу" розповів синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, найближчим часом в Україні погіршаться погодні умови. Особливо це стосується 19 та 20 грудня.

Так, у неділю та понеділок, 19-20 грудня, відбудеться чергова хвиля погіршення погоди по всій Україні. Як пояснив синоптик, вона пов’язана з активним циклоном, який спуститься до нас з районів країн Балтії та Білорусі. Прогнозуються опади у вигляді снігу та мокрого снігу. У північно-західних областях місцями з дощем.

Як попередив синоптик, через посилення вітру до 15-20 м/с спостерігатимуться хуртовини і снігові замети. На дорогах – ожеледь.

"Таким чином, зима остаточно вступить у права (за винятком південних областей та Криму, де збережеться ще позитивне тло температур та опади переважно у вигляді дощів) і вже в наступні дні спостерігатимемо стабільне зниження температури повітря на тлі поширення арктичної повітряної маси при північних вітрах", — резюмує синоптик.

На карті представлений прогноз кількості, виду опадів та розподіл атмосферного тиску на неділю, 19 грудня. Як пояснив Кібальчич, помітно видно глибокий циклон, який впливатиме на погоду в Україні.

Мапа опадів на 19.12.2021
Мапа опадів на 19.12.2021

Як повідомляв "Телеграф", науковець озвучила довгостроковий прогноз погоди на Новий рік в Україні. Через велику кількість досить теплих днів навряд чи на свята збережеться сніговий покрив.

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#Погода #Погода в Україні
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