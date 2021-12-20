Киев засыпало снегом: город сковали пробки и аварии (фото, видео)

Проблемы с перемещением по городу чувствуют не только водители, но и пешеходы.

Как и предупреждали синоптики, в Украине сильно ухудшились погодные условия, что сказалось на ситуации на дорогах. Например, в Киеве из-за этого уже случился ряд ДТП, а жители города начали жаловаться на пробки.

По заявлению городского главы Виталия Кличко на дороги уже вывели около 300 единиц специальной техники, которые начали обрабатывать дороги и тротуары противогололедными средствами.

Он также предупредил, что ночью ожидается заметное падение температуры, а потому призвал водителей соблюдать осторожность и не парковать автомобили на обочинах, где они могут помешать работе снегоуборочной техники.

Киев сковало пробками

Вместе с тем патрульная полиция города сообщила о ряде небольших ДТП.

Одно из них случилось на проспекте Лобановского, из-за чего движение от Севастопольской площади в сторону улицы Головка было усложнено.

Также на улице Кирилловской с рельсов сошел трамвай, который задел припаркованную легковушку. Пострадавших в результате аварии нет, но движение в направлении Ярославской улицы было заблокировано.

Телеграм-канал "Киев оперативный" в свою очередь указал, что на углу проспекта Рокоссовского и улицы Полярной застрял автобус №99, чем перекрыл движение.

На проспекте Тычины из-за плохой видимости водитель не заметил пешехода, перебегавшего через дорогу. Очевидно, что сбитый человек пострадал, но о его состоянии не сообщается.

В целом ситуация с погодой располагает к возникновению длинных пробок, а потому водителям рекомендуют это учитывать.

Отметим, что неудобности могут испытывать и люди, у которых нет автомобиля. Так согласно данным PavlovskyNews цены на такси вечером взлетели до заоблачных высот и за поездку на расстояние в 20 километров в обычном классе придется выложить от 320 до 670 гривен.

Не лучше ситуация и в метрополитенах. Ощутив грядущие проблемы с наземным транспортом, люди устремились в метро, что привело к образованию толп.

Как сообщалось ранее, синоптики рассказали "Телеграфу", что на этой неделе стоит ждать морозной погоды. Местами температура воздуха опустится до -9 градусов днем, а ночью и вовсе стоит ждать до -14 градусов.