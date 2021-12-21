Укр

Снег и сильные морозы: где в Украине будет холоднее всего

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
66
Снег 21 декабря будет идти по всей Украине Новость обновлена 21 декабря 2021, 07:43
Снег 21 декабря будет идти по всей Украине

Спасатели предупреждают про опасность гололедицы, а в Карпатах — риск лавин.

После того как в понедельник погодная ситуация начала ухудшаться на всей территории Украины, похолодание и снегопады продолжатся. 21 декабря ожидаются отрицательные температуры во всей стране — от -11 на севере, до — 1 на юге в дневное время. В ближайшие дни теплее не станет. 

Об этом сообщает Укргидрометцентр. 

В следующие три дня в Украине будут держаться морозы. В среду, 22 декабря, установится ясная, но холодная погода. Морозным рекордсменом станет восток Украины — здесь ожидают до -18 ночью и до -8 днем. На севере в ночное время минимум -17, днем максимум -6. В западной части страны ночью до -12, днем выше -2 не подымется. Теплее всего на юге — до 10 градусов со знаком минус ночью, днем — около нуля. В Крыму будет держаться небольшой минус днем и продолжит идти снег. 

Гололедица сохраняется на всей территории Украины — ГСЧС и гидрометеоцентр предупреждают об опасности, в Карпатах вероятны лавины. 

Погодная карта Украины на 22 декабря
Погодная карта Украины на 22 декабря

В Киеве во вторник продолжит идти снег, который накануне частично парализовал работу транспорта, но глубина покрова будет незначительной. Уже со среды установится солнечная и морозная погода. По данным сайта Gismeteo, дневная температура не поднимется выше -8. 

Прогноз погоды в Киеве на вторник и среду
Прогноз погоды в Киеве на вторник и среду

Изменения погодных условий ожидается ближе к католическому Рождеству, 25 декабря. Сложные погодные условия уже привели к ряду чрезвычайных ситуаций. Так, на трассах спасателям пришлось доставать из кювета несколько машин за понедельник.

На Прикарпатье в городе Тысменица под ребенком на озере провалился лед. 12-летнего мальчика спасли и передали медика.

Ранее "Телеграф" писал, что морозы в Украине ослабнут только к концу недели. Карпаты и северо-восток станут лидерами по отрицательным температурам.

Теги:
#Погода #Снег #Мороз #Гололедица
Петр Порошенко и Виктор Медведчук
Политика
Угольное дело и государственная измена: всё, что надо знать о подозрениях Порошенко и Медведчуку
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Петр Порошенко и Виктор Медведчук
Угольное дело и государственная измена: всё, что надо знать о подозрениях Порошенко и Медведчуку
Дата публикации
Категория
США предупредили об опасностях посещения Украины
"Ситуация непредсказуема": США рекомендуют гражданам не приезжать в Украину
Дата публикации
Категория
День зимнего солнцестояния сулит удачу и обновления
Зимнее солнцестояние: что важно сделать в этот день
Дата публикации
Категория
В задержании фигурантов участвовал спецназ полиции и СБУ
Вывозили в лес: на Прикарпатье задержали банду, выбивающую миллионные "долги" (фото, видео)
Дата публикации
Категория
Многие бизнесмены против нововведений в виде РРО
Новые правила: кому из предпринимателей придется иметь кассовый аппарат в 2022 году