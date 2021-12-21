Снег и сильные морозы: где в Украине будет холоднее всего

Спасатели предупреждают про опасность гололедицы, а в Карпатах — риск лавин.

После того как в понедельник погодная ситуация начала ухудшаться на всей территории Украины, похолодание и снегопады продолжатся. 21 декабря ожидаются отрицательные температуры во всей стране — от -11 на севере, до — 1 на юге в дневное время. В ближайшие дни теплее не станет.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В следующие три дня в Украине будут держаться морозы. В среду, 22 декабря, установится ясная, но холодная погода. Морозным рекордсменом станет восток Украины — здесь ожидают до -18 ночью и до -8 днем. На севере в ночное время минимум -17, днем максимум -6. В западной части страны ночью до -12, днем выше -2 не подымется. Теплее всего на юге — до 10 градусов со знаком минус ночью, днем — около нуля. В Крыму будет держаться небольшой минус днем и продолжит идти снег.

Гололедица сохраняется на всей территории Украины — ГСЧС и гидрометеоцентр предупреждают об опасности, в Карпатах вероятны лавины.

Погодная карта Украины на 22 декабря

В Киеве во вторник продолжит идти снег, который накануне частично парализовал работу транспорта, но глубина покрова будет незначительной. Уже со среды установится солнечная и морозная погода. По данным сайта Gismeteo, дневная температура не поднимется выше -8.

Прогноз погоды в Киеве на вторник и среду

Изменения погодных условий ожидается ближе к католическому Рождеству, 25 декабря. Сложные погодные условия уже привели к ряду чрезвычайных ситуаций. Так, на трассах спасателям пришлось доставать из кювета несколько машин за понедельник.

На Прикарпатье в городе Тысменица под ребенком на озере провалился лед. 12-летнего мальчика спасли и передали медика.

Ранее "Телеграф" писал, что морозы в Украине ослабнут только к концу недели. Карпаты и северо-восток станут лидерами по отрицательным температурам.