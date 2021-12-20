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Що не можна дарувати на Новий рік-2022: принесе нещастя та біди

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Подарунки на Новий рік-2022 — що не можна дарувати друзям та рідним Новина оновлена 20 грудня 2021, 09:25
Подарунки на Новий рік-2022 — що не можна дарувати друзям та рідним

Період вибору подарунків у розпалі

Подарунки на Новий рік – найактуальніша тема напередодні святкових зимових днів. Здивувати близьких та порадувати їх допоможуть вдалі презенти. А щоб не роздратувати могутнього покровителя 2022 року — Чорного (Блакитного) Тигра, необхідно відповідальніше ставитися до вибору новорічного подарунка.

Як пише dailyhoro.ru, потрібно врахувати побажання свого оточення, і водночас привернути увагу зодіакального хижака та здобути його підтримку.

Що не можна дарувати на Новій рік: речі, які принесуть нещастя:

  • Гострі предмети

Штопори, набори ножів та інші предмети можуть стати недоречними в якості подарунку на Новий рік-2022. Вони можуть принести багато проблем.

  • Порожній гаманець

Краще зробити такий подарунок з грошима всередині, щоб не "нагородити" людину проблемами з фінансами в рік Чорного Тигра. Раніше ми писали про те, що не можна тримати в гаманці, щоб не відлякати гроші та удачу.

  • Приладдя для миття

Варто утриматись від таких подарунків, як гелі для душу, шампуні, рушники. Настрій вони не піднімуть та й можуть принести проблеми зі здоров’ям.

  • Сувеніри

Така порада експертів дуже практична. Нові дрібнички, які тільки накопичуються в будинку, приносять лише клопіт через необхідність постійно протирати з них пил.

  • Шкідливі звички

Запальничка, попільничка, сигари, пляшка алкоголю – у рік Тигра це все не принесе щастя тому, кому це дарують. Краще звернути увагу на абонементи до СПА-центру, спортивного залу або сауни.

Додамо, що негативні події наступного року можуть залучити і неправильні іграшки на ялинку. Які іграшки потрібно вішати на зелену красуню і які не можна, щоб не відлякати зодіакального Тигра — читайте у матеріалах "Телеграфа".

Теги:
#Подарунки #Новий рік #Заборони
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