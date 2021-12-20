Что нельзя дарить на Новый год-2022: принесет несчастье и беды

Период выбора подарков в самом разгаре

Подарки на Новый год — самая актуальная тема в канун праздничных зимних дней. Удивить близких и порадовать их помогут удачные презенты. А чтобы не разозлить могущественного покровителя 2022 года — Черного (Голубого) Тигра, необходимо ответственней относиться к выбору новогоднего подарка.

Как пишет dailyhoro.ru, нужно учесть пожелания окружающих, и в то же время привлечь внимание зодиакального хищника и снискать его поддержку.

Что нельзя дарить на Новый год-2022: вещи, которые принесут несчастье:

Острые предметы

Штопоры, наборы ножей и прочие предметы могут стать неуместны в качестве подарка на Новый год-2022. Они могут принести много проблем.

Пустой кошелек

Лучше преподнести такой подарок с деньгами внутри, чтобы не "наградить" человека проблемами с финансами в год Черного Тигра. Ранее мы писали о том, что нельзя держать в кошельке, чтобы не отпугнуть деньги и удачу.

Принадлежности для мытья

Стоит воздержаться от таких подарков, как гели для душа, шампуни, полотенца. Настроение они не поднимут, да и могут принести проблемы со здоровьем.

Сувениры

Такой совет экспертов очень практичный. Новые безделушки, которые только накапливаются в доме, приносят только хлопоты из-за необходимости постоянно протирать с них пыль.

Вредные привычки

Зажигалка, пепельница, сигары, бутылка алкоголя – в год Тигра это все не принесет счастья тому, кому это дарят. Лучше обратить внимание на абонементы в СПА-центр, спортивный зал или сауну.

Добавим, что негативные события в следующем году могут привлечь и неправильные игрушки на елку. Какие игрушки нужно вешать на зеленую красавицу и какие нельзя, чтобы не отпугнуть зодиакального Тигра — читайте в материалах "Телеграфа".