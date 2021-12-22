Укр

Как загадать желание в Новый год, чтобы оно сбылось

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Время 00.00 открывает рамки материального мира
Время 00.00 открывает рамки материального мира

Нумеролог рассказала, какие нюансы нужно учитывать при загадывании желания в ночь с 31-ого на 1-ое

В новогоднюю ночь, ровно в 00.00, принято загадывать желания. Как правильно сформулировать свою просьбу и поспособствовать своими мыслями и действиями исполнению заветного желания – "Телеграф" узнал у нумеролога Ларисы Нохриной.

Так, каждый новый год завершает прожитый цикл и прокладывает дорожку в будущее. 31 декабря хорошо бы вспомнить, что именно вы желали себе год назад.

Что нужно успеть сделать до Нового года

В последний день года, 31 декабря, нумеролог рекомендует уделить время нескольким вещам:

  • сходить в баню (как в культовом фильме),
  • избавиться от ненужных вещей, например, выбросить просроченную косметику или отнести в церковь одежду, которую давно не носили,
  • выбросить то, что напоминает тяжелые моменты жизни,
  • избавиться от тяжелых мыслей — простить всех, кто обидел, простить себя за все "ошибки",
  • попросить прощения у тех, кого обидели мы,
  • поблагодарить себя и вселенную за прожитый год и его уроки.

Кроме того, попробуйте проделать такой ритуал:

  1. записать свои желания — от самых глобальных до самых мелких (платьице в цветочек, колечко, бижутерия и так далее) на листик; 
  2. листик спрятать в заветное место;
  3. часто перечитывать не надо, вы же и так это помните. А если не очень, то, вероятно, не очень-то и надо.

Как загадывать желание в новогоднюю ночь

В 00.00 ночью с 31 декабря на 1 января нужно загадать самое заветное желание. Нумеролог подчеркивает: в 00.00 можно загадывать желания только о себе (о другом человеке вообще нецелесообразно загадывать ни в какое время). Как отмечает Нохрина, время 00.00 выводит нас за пределы материального мира.

Кроме того, она советует, загадывать желания в 00.00 на Рождество и Крещение.

"Говорят, что в эти ночи в 00.00 открываются небеса, поэтому наши желания прямиком транслируются во вселенную", — поясняет нумеролог.

Что означает 0 в нумерологии

Как рассказала нам эксперт, 0 – это безграничный потенциал, бесконечное безграничное бытие, первопричина всего сущего или яйцо вселенной, солнечной системы во всей ее полноте.

Кроме того, 0 означает бесконечное величие. Он знаменует собой круг бесконечности и центральную точку, атом.

"Как белый цвет включает в себя весь спектр радуги, так и в 0 присутствуют все числа от 1 до 9, что создает особую магию момента. На востоке 0 почитается как пустотность, что лежит в основе буддизма. И именно 0 привел человечество в век компьютеров", — сообщила нумеролог.

Игровая практика на Новый год

Нумеролог рекомендует в новом году волшебную игровую практику "21 день без жалоб, обид и сплетен". Так, в 2006 году Уилл Боуэн предложил простую идею — надеть браслет в знак того, чтобы прожить 21 день без жалоб, нытья, сплетен и высказывания недовольства.

Правила просты: вы надеваете браслет на руку и пытаетесь не сплетничать, не жаловаться, не критиковать. Если не сдержались и продолжаете обвинять весь мир и живущих в нем – надеваете браслет на другую руку и начинаете новый отсчет. И так, пока браслет не продержится на одной руке 21 день подряд.

"Это очень простая практика с очень глубоким смыслом. Плохие мысли о себе, своей жизни и окружающих нас людях и явлениях частые гости в нашей голове. И мы порой зацикливаемся на них. Но если очень постараться, то можно выработать полезную привычку в течении 21 дня, которая кардинально изменит вашу жизнь. Новый год – очень хорошее время для старта", — подытожила нумеролог.

Как ранее писал "Телеграф", 2022 год, согласно восточному календарю, имеет два главных символа – Дерево (Тигр) и Вода. Они, в свою очередь, предполагают 5 основных условий успеха. В будущем году самыми удачливыми будут люди, умеющие мыслить стратегически, масштабно и широко.

Теги:
#Новый год #Новогоднее желание #Нумерология
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