Морози не затримаються: на Новий рік на українців чекає різкий температурний стрибок

Новий рік українці у більшості регіонів зустрічатимуть за плюсової температури

В Україні перед Новим роком очікується різка зміна погоди — після морозів до -10 градусів, які спостерігаються в деяких регіонах зараз, прийде відлига і температура повітря місцями досягне 5 градусів тепла.

За даними "Укргідрометцентру", тепліти в Україні розпочне з 30 грудня.

Напередодні Нового року в центральній частині України температура вдень коливатиметься на рівні близько нуля градусів, подекуди буде прохолодніше і стовпчики термометрів покажуть -2 градуси. Однак опадів у вигляді дощу та снігу не буде. Приблизно такою ж очікується погода і на сході країни.

На заході та півдні України 30 грудня буде ще тепліше — синоптики прогнозують до +4 градусів тепла, проте тепло супроводжуватиметься дощем та мокрим снігом як вдень, так і у нічний час.

Тепло прийде в Україну 30 грудня та протримається кілька днів

За даними sinoptik.ua, до Нового року значно потеплішає у Львові та Одесі – на зміну -11 градусам морозу прийде +5. Такий температурний режим триватиме 30-31 грудня.

У Запоріжжі сильні заморозки очікуються у понеділок, 27 грудня — температура повітря опуститься до -11 градусів, а у новорічну ніч на вулиці буде +1.

У Дніпрі 27 грудня -13 градусів морозу, а тепліти почне вже у четвер, 30 грудня. На Новий рік буде 0 градусів.

У Харкові та Києві понеділок-вівторок будуть морозними, проте до середини тижня почне тепліти, і в новорічну ніч у цих містах буде близько 1-2 градусів тепла.

Прогноз погоди на 10 днів у великих містах

Раніше "Телеграф" повідомляв, як правильно підготуватися до зустрічі Нового року та загадати бажання так, щоб воно здійснилося. Уважно потрібно поставитись і до вибору подарунків, щоб точно здивувати своїх рідних та близьких.