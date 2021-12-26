Морозы не задержатся: на Новый год украинцев ждет резкий температурный скачок
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Новый год украинцы в большинстве регионов будут встречать при плюсовой температуре
В Украине перед Новым годом ожидается резкая перемена погоды — после морозов до -10 градусов, которые наблюдаются в некоторых регионах сейчас, придет оттепель и температура воздуха местами достигнет 5 градусов тепла.
Согласно данным "Укргидрометцентра", теплеть в Украине начнет с 30 декабря.
Накануне Нового года в центральной части Украины температура днем будет колебаться на уровне около нуля градусов, местами будет прохладнее и столбики термометров покажут -2 градуса. Однако, осадков в виде дождя и снега не будет. Примерно такой же ожидается погода и на востоке страны.
На западе и юге Украины 30 декабря будет еще теплее — синоптики прогнозируют до +4 градусов тепла, однако тепло будет сопровождаться дождем и мокрым снегом как днем, так и в ночное время суток.
По данным sinoptik.ua, к Новому году значительно потеплеет во Львове и Одессе — на смену -11 градусам мороза придет +5. Такой температурный режим продержится 30-31 декабря.
В Запорожье сильные заморозки ожидаются в понедельник, 27 декабря — температура воздуха опустится до -11 градусов, а в новогоднюю ночь на улице будет +1.
В Днепре 27 декабря будет -13 градусов мороза, а теплеть начнет уже в четверг, 30 декабря. На Новый год будет 0 градусов.
В Харькове и Киеве понедельник-вторник будут морозными, однако к середине недели начнет теплеть и новогоднюю ночь в этих городах будет около 1-2 градусов тепла.
Ранее "Телеграф" сообщал, как правильно подготовиться к встрече Нового года и загадать желание так, чтобы оно сбылось. Внимательно нужно отнестись и к выбору подарков, чтобы точно удивить своих родных и близких.
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