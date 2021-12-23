Что подарить каждому знаку Зодиака на Новый год-2022
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В выборе подарка стоит ориентироваться именно на знак Зодиака
Дата рождения человека, и соответственно его знак Зодиака, кардинально влияет на характер и вкусы. Астрологи и эзотерики уверенны, что есть такие подарки, которые можно и нельзя дарить на Новый год, чтобы не навлечь неприятности тому, кому дарят.
Астролог Елена, которая подписана в Инстаграме как astrologia_horarnaya, поделилась идеями подарков на Новый год-2022, которые прийдутся по душе каждому знаку Зодиака.
Что подарить каждому Знаку Зодиака на Новый год-2022: идеи
ОВНЫ
- сертификат на поход в зал или сауну
- набор специй
- спортивный инвентарь
- ювелирное украшение с красным камнем
- белье
- свечи для дома
ТЕЛЬЦЫ
- деньги
- дорогой парфюм
- красивое постельное белье
- поход в СПА
- изысканный сыр или деликатесы
- мягкий тёплый плед
- кашемировый свитер
БЛИЗНЕЦЫ
- средства связи
- наушники
- мобильный телефон
- чехол для мобильного
- книги
- велосипед
- аксессуары
РАКИ
- уютные вещи для дома
- плед
- посуду
- постельное белье
- красивый халат
- книгу рецептов
- кухонный комбайн
- билет на кулинарный мастер-класс
ЛЬВЫ
- брендовые аксессуары
- билет в театр, на концерт
- фотосессию
- ювелирное изделие из желтого/красного золота
- портрет
ДЕВЫ
- бытовую технику
- кошелёк
- практичную сумку
- чехол для ноутбука
- книгу
- ежедневник
- пылесос
ВЕСЫ
- картину
- предметы искусства
- ужин в ресторане
- лот с аукциона
- парфюм
- ювелирные украшения
- билеты в музей или на выставку
СКОРПИОНЫ
- детективные книги
- красивое белье
- деньги
- абонемент в зал
- парфюм — афродизиак
- ювелирные украшения
СТРЕЛЬЦЫ
- путешествие
- брендовую вещь
- билет в другой город
- поход на мастер-класс
- книгу о философии, истории
КОЗЕРОГИ
- ежедневник
- часы наручные
- часы настенные
- антиквариат
- книги о бизнесе, истории
- предметы искусства с историей
ВОДОЛЕИ
- сертификат на консультацию у астролога
- книгу по астрологии
- настольные игры
- новый гаджет
- видеоигру
- флешку
- компьютер
РЫБЫ
- билет на концерт
- натальную карту
- аквариум с рыбками
- музыкальные пластинки
- билет к морю
- картину
- абонемент в бассейн
- музыкальный инструмент
- книгу по психологии
- фотоаппарат
Напомним, что 2022 году будет покровительствовать Черный Водяной Тигр. Какие игрушки нужно вешать на елку и какие нельзя, чтобы не отпугнуть зодиакального Тигра — читайте в предыдущих материалах "Телеграфа".
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