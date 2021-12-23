В выборе подарка стоит ориентироваться именно на знак Зодиака

Дата рождения человека, и соответственно его знак Зодиака, кардинально влияет на характер и вкусы. Астрологи и эзотерики уверенны, что есть такие подарки, которые можно и нельзя дарить на Новый год, чтобы не навлечь неприятности тому, кому дарят.

Астролог Елена, которая подписана в Инстаграме как astrologia_horarnaya, поделилась идеями подарков на Новый год-2022, которые прийдутся по душе каждому знаку Зодиака.

Что подарить каждому Знаку Зодиака на Новый год-2022: идеи

ОВНЫ

сертификат на поход в зал или сауну

набор специй

спортивный инвентарь

ювелирное украшение с красным камнем

белье

свечи для дома

ТЕЛЬЦЫ

деньги

дорогой парфюм

красивое постельное белье

поход в СПА

изысканный сыр или деликатесы

мягкий тёплый плед

кашемировый свитер

БЛИЗНЕЦЫ

средства связи

наушники

мобильный телефон

чехол для мобильного

книги

велосипед

аксессуары

РАКИ

уютные вещи для дома

плед

посуду

постельное белье

красивый халат

книгу рецептов

кухонный комбайн

билет на кулинарный мастер-класс

ЛЬВЫ

брендовые аксессуары

билет в театр, на концерт

фотосессию

ювелирное изделие из желтого/красного золота

портрет

ДЕВЫ

бытовую технику

кошелёк

практичную сумку

чехол для ноутбука

книгу

ежедневник

пылесос

ВЕСЫ

картину

предметы искусства

ужин в ресторане

лот с аукциона

парфюм

ювелирные украшения

билеты в музей или на выставку

СКОРПИОНЫ

детективные книги

красивое белье

деньги

абонемент в зал

парфюм — афродизиак

ювелирные украшения

СТРЕЛЬЦЫ

путешествие

брендовую вещь

билет в другой город

поход на мастер-класс

книгу о философии, истории

КОЗЕРОГИ

ежедневник

часы наручные

часы настенные

антиквариат

книги о бизнесе, истории

предметы искусства с историей

ВОДОЛЕИ

сертификат на консультацию у астролога

книгу по астрологии

настольные игры

новый гаджет

видеоигру

флешку

компьютер

РЫБЫ

билет на концерт

натальную карту

аквариум с рыбками

музыкальные пластинки

билет к морю

картину

абонемент в бассейн

музыкальный инструмент

книгу по психологии

фотоаппарат

Напомним, что 2022 году будет покровительствовать Черный Водяной Тигр. Какие игрушки нужно вешать на елку и какие нельзя, чтобы не отпугнуть зодиакального Тигра — читайте в предыдущих материалах "Телеграфа".