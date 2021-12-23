Укр

Что подарить каждому знаку Зодиака на Новый год-2022

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Новогодние презенты 2022 - оригинальные идеи Новость обновлена 23 декабря 2021, 22:34
Новогодние презенты 2022 - оригинальные идеи

В выборе подарка стоит ориентироваться именно на знак Зодиака

Дата рождения человека, и соответственно его знак Зодиака, кардинально влияет на характер и вкусы. Астрологи и эзотерики уверенны, что есть такие подарки, которые можно и нельзя дарить на Новый год, чтобы не навлечь неприятности тому, кому дарят.

Астролог Елена, которая подписана в Инстаграме как astrologia_horarnaya, поделилась идеями подарков на Новый год-2022, которые прийдутся по душе каждому знаку Зодиака.

Что подарить каждому Знаку Зодиака на Новый год-2022: идеи

ОВНЫ

  • сертификат на поход в зал или сауну
  • набор специй
  • спортивный инвентарь
  • ювелирное украшение с красным камнем
  • белье
  • свечи для дома

ТЕЛЬЦЫ

  • деньги
  • дорогой парфюм
  • красивое постельное белье
  • поход в СПА
  • изысканный сыр или деликатесы
  • мягкий тёплый плед
  • кашемировый свитер

БЛИЗНЕЦЫ

  • средства связи
  • наушники
  • мобильный телефон
  • чехол для мобильного
  • книги
  • велосипед
  • аксессуары

РАКИ

  • уютные вещи для дома
  • плед
  • посуду
  • постельное белье
  • красивый халат
  • книгу рецептов
  • кухонный комбайн
  • билет на кулинарный мастер-класс

ЛЬВЫ

  • брендовые аксессуары
  • билет в театр, на концерт
  • фотосессию
  • ювелирное изделие из желтого/красного золота
  • портрет

ДЕВЫ

  • бытовую технику
  • кошелёк
  • практичную сумку
  • чехол для ноутбука
  • книгу
  • ежедневник
  • пылесос

ВЕСЫ

  • картину
  • предметы искусства
  • ужин в ресторане
  • лот с аукциона
  • парфюм
  • ювелирные украшения
  • билеты в музей или на выставку

СКОРПИОНЫ

  • детективные книги
  • красивое белье
  • деньги
  • абонемент в зал
  • парфюм — афродизиак
  • ювелирные украшения

СТРЕЛЬЦЫ

  • путешествие
  • брендовую вещь
  • билет в другой город
  • поход на мастер-класс
  • книгу о философии, истории

КОЗЕРОГИ

  • ежедневник
  • часы наручные
  • часы настенные
  • антиквариат
  • книги о бизнесе, истории
  • предметы искусства с историей

ВОДОЛЕИ

  • сертификат на консультацию у астролога
  • книгу по астрологии
  • настольные игры
  • новый гаджет
  • видеоигру
  • флешку
  • компьютер

РЫБЫ

  • билет на концерт
  • натальную карту
  • аквариум с рыбками
  • музыкальные пластинки
  • билет к морю
  • картину
  • абонемент в бассейн
  • музыкальный инструмент
  • книгу по психологии
  • фотоаппарат

Напомним, что 2022 году будет покровительствовать Черный Водяной Тигр. Какие игрушки нужно вешать на елку и какие нельзя, чтобы не отпугнуть зодиакального Тигра — читайте в предыдущих материалах "Телеграфа".

Теги:
#Гороскоп #Знаки Зодиака #Астрология
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